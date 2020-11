Lewandowski élu joueur du mois en Bundesliga

Robert Lewandowski continue d’amasser les récompenses individuelles en . L’international polonais vient de recevoir le prix du meilleur joueur du mois en .

Durant le dernier mois de compétition, Lewandowski s’est rendu auteur de quatre buts et une passe décisive. Sur la même période, il n’y a qu’un joueur qui a fait mieux, en l’occurrence Lucas Alario du .

Pour rappel, rien que sur l’année 2020, « Lewy » en est à plus de 50 réalisations réussies, toutes compétitions confondues.

La star du Bayern a terminé meilleur réalisateur du championnat allemand lors de 5 des 7 dernières saisons. Et il est aujourd’hui le 3e meilleur buteur de l’histoire de ce championnat. Il n’est plus qu’à 118 unités du record absolu, détenu par Gerd Muller.

