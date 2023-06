Interrogé sur les longues rumeurs d'un retour de Lionel Messi au Barça, Robert Lewandowski a dézingué la communication du club blaugrana.

C'était l'un des feuilletons de ce début de mercato. Ou c'est en tout cas ce qu'on a voulu nous faire croire si on écoute les récentes déclarations de Robert Lewandowski au média TVP Sport. Lionel Messi de retour au Barça après sa fin de contrat au PSG n'aurait en réalité été qu'une vaste fumisterie bien orchestrée par des déclarations bien rodées. C'est en tout cas ce qu'a dénoncé l'international polonais qui n'a pas hésité à dézingué la communication du club.

Lewandowski dézingue la communication du Barça

Interrogé sur sa perception du retour au Barça avorté de Lionel Messi qui s'est finalement dirigé vers la MLS et l'Inter Miami, Robert Lewandowski a surpris tout le monde en révélant qu'il savait depuis longtemps que la Pulga ne rentrerait pas à Barcelone. L'international polonais a dénoncé le nombre impressionnant de fausses informations qui ont été diffusées à ce sujet : « Cela n'a aucun sens de suivre les informations qui vous disent qu'il y a 90% de chances qu'il vienne et le lendemain 10% de chances. Tout n'est que mensonge et manipulation. »

Mais plus encore que se plaindre des fake news colportées par la presse, l'attaquant du Barça a dézingué la communication de son propre club sur ce dossier : « Les informations sur Barcelone sont difficiles à suivre. Quand je voulais avoir de vraies informations, je savais qui appeler au sein du club et je connaissais la situation. Je sais depuis longtemps qu'il ne viendrait pas. Mais, officiellement, le club a toujours prétendu l'inverse, les informations étaient déformées. Puis exagérées par ceux qui veulent du mal ou du bien au club. »

Si il critique bel et bien l'exagération faite par de nombreux acteurs et suiveurs du monde du football, l'international polonais reconnaît tout de même que le discours tenu en interne et vers les médias de la part du club barcelonais ne se corroboraient pas. Alors que le Barça continuait de clamer que les négociations étaient en cours et que Larpota mettait en scène un dialogue face au maillot blaugrana floqué Messi, tout le monde au sein du club savait que la Pulga ne reviendrait pas en Catalogne. Une fameuse démonstration de manipulation d'informations et d'opinions donc.