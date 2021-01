Leverkusen - Peter Bosz : "Moussa Diaby a marqué les esprits"

Auteur d'un but et d'une passe décisive, lors de la victoire de Leverkusen contre Dortmund, mardi (2-1), le jeune ailier est en grande forme.

Malgré des qualités évidentes et des débuts prometteurs durant la saison 2018-19, Moussa Diaby avait quitté le de manière assez surprenante durant l'été 2019. Direction la et le pour le joueur formé chez le Champion de . En , le Français impressionne.



Cette saison, Moussa Diaby est en train de prendre une nouvelle dimension sous les ordres de Peter Bosz. Auteur d'un but et d'une passe décisive, lors de la victoire de Leverkusen contre Dortmund, mardi (2-1), le jeune ailier est en grande forme et se montre décisif. Il a ainsi récolté les louanges de son entraîneur.

"Nous connaissons tous sa vitesse et ses capacités de dribbleur"

"Moussa Diaby a marqué les esprits avec ses dribbles et ses courses derrière la défense. Il a fait un excellent travail. Bien sûr, nous connaissons tous sa vitesse et ses capacités de dribbleur. Mais vous devez être honnête : il lui reste à améliorer sa dernière passe", a ainsi analysé le technicien allemand face aux médias.

"Si celle-ci avait été encore meilleure, nous aurions pris une avance encore plus grande à la mi-temps. Mais il a très bien joué aujourd'hui. Et pas seulement lui. Je dois dire que Leon Bailey a également été très bon. Quand vous voyez que sur le premier but, son ballon est juste derrière la défense, de sorte que le gardien ne peut pas sortir et que le défenseur ne peut pas atteindre le ballon, C'était une passe de rêve de Leon. Et une belle course de Diaby", a ensuite ajouté Peter Bosz.

Grâce à ce succès, le Bayer Leverkusen, emmené par Moussa Diaby, est mieux placé que jamais pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Avec 32 points au compteur, le Bayer est second de à seulement quatre points du , leader. De quoi espérer une belle surprise en fin de saison.