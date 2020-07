Lettre ouverte - Un joueur de Premier League fait son coming out

Dans une lettre ouverte reprise par The Sun, un joueur de Premier League, souhaitant préserver son anonymat, a fait son coming out, ce samedi.

Ce n'est un secret pour personne, révéler son homosexualité n'est malheureusement pas quelque chose de facile dans le milieu du sport. C'est encore plus vrai dans celui du football. Néanmoins, ce samedi, un joueur de souhaitant préserver son anonymat a fait preuve d'un courage exemplaire en dévoilant son homosexualité dans une lettre ouverte relayée par The Sun. Dans celle-ci, le joueur se dit toutefois incapable de passer le cap de l'écriture... Une première étape.

"Mon plan, c'est d'arrêter ma carrière plus tôt et de dire la vérité​"

"Je suis gay. Simplement l'écrire, est déjà une grosse étape pour moi. Mais seulement des membres de ma famille et un petit groupe de mes amis le savent. Je ne me sens pas prêt à le partager avec mon équipe ou mon entraîneur. C'est dur. Je passe la plupart de ma vie avec ces mecs et quand on rentre sur le terrain, on est une équipe. Mais il y a quelque chose en moi qui rend impossible le fait de m'ouvrir avec eux sur ce que je ressens. J'espère sincèrement qu'un jour, j'en serai capable", peut-on lire.

"D'un jour à l'autre, ça peut être un véritable cauchemar. Je me sens piégé et j'ai peur qu'en dévoilant toute la vérité, les choses ne feraient que s'aggraver. Alors, même si mon cœur me dit souvent que j'ai besoin de le faire, ma tête me dit toujours la même chose : « Pourquoi risquer de tout perdre ? » La vérité, c'est que je ne pense pas que le monde du football soit encore prêt à ce qu'un joueur fasse son coming out (...) Mon plan, c'est d'arrêter ma carrière plus tôt et de dire la vérité. Je jetterai sûrement de belles années lucratives pour mon futur. Mais la paix intérieure, ça ne s'achète pas", écrit ensuite le joueur. Un message touchant, qui en appellera peut-être d'autres.