L'étonnant tacle de Jardim à Mbappé

L'ancien coach de l'attaquant du PSG a fait une révélation étonnante sur son passage à Monaco.

Alors que le retour de Kylian Mbappé a fait énormément de bien au PSG en demi-finales de Coupe de France face au MHSC, son ancien coach à Monaco, Leonardo Jardim, a fait une révélation étonnante.

Kylian Mbappé n'a pas évolué

C’est Leonardo Jardim qui l’avait lancé Mbappé sous le feu des projecteurs en février 2016 et alors qu’il n’avait que 17 ans et 62 jours. Les chemins des deux hommes se sont séparés en 2017 mais le technicien portugais garde un oeil sur le prodige bondynois. Un oeil très critique.



Dans des propos accordés à L’Equipe, le tacticien lusitanien a jugé un regard sur l’évolution de l'international français depuis son départ de l'ASM. Et selon Jardim, celle-ci n’est pas aussi impressionnante que d'aucuns le considèrent. « S’il est au niveau auquel je l’imaginais ? Cette saison ? Je ne sais pas. Sincèrement, je trouve que ses six meilleurs mois sont ceux de Monaco. Je pense qu’il va encore progresser », a-t-il taclé.



Mbappé est souvent tancé par ses détracteurs pour son incapacité à varier son jeu. Ses contempteurs estiment qu'il s'appuie surtout sur sa vitesse.

« Ce n’est pas qu’il lui manque quelque chose, c’est le cheminement naturel de la vie, a encore analysé Jardim. Entre 23 et 29 ans, un joueur atteint sa maturité totale. Laissons-le arriver au sommet de sa performance sportive ».

Une analyse très tranchée, qui ne risque pas de plaire aux nombreux fans de Kylian Mbappé. Auteur de plusieurs performances roboratives cette saison, notamment en Ligue des Champions, Mbappé a aussi été nommé aux Trophées UNFP pour ses exploits sur la scène locale.

Courtisé par le Real Madrid, le champion du monde 2018 sera en fin de contrat au P¨SG en juin 2022.