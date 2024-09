Les vacances surprenantes de Jude Bellingham

Majorque vs Real Madrid

Jude Bellingham, star du Real Madrid, est l'un des rares membres de l'équipe à ne pas avoir pris l'avion pour sa sélection

La star se remet d'une blessure au pied. Bellingham a surpris les Madrilènes mardi par la façon dont il passe son temps libre.

Le problème au pied de Bellingham l'a empêché de participer aux affrontements de la Ligue des Nations de l'Angleterre contre l'Irlande et la Finlande, manquant ainsi la première sélection de Lee Carsley. Peu de personnes à Madrid sont plus connues ou plus reconnaissables, avec son visage souvent accroché sur des publicités de 15 mètres de haut dans la ville.

Pourtant, le jeune homme de 21 ans a été vu assis sur une terrasse dans le quartier populaire de La Latina en ville, dégustant des tapas avec ses parents mardi. Il s'est ensuite dirigé vers le Templo de Debod, un monument égyptien, dans l'après-midi, où les touristes se rendent souvent pour avoir une vue sur le palais et la ville.

L'année dernière, Bellingham a été vu en train de faire des achats de Noël avec sa mère sur la rue principale de Madrid, Gran Via. Alors que la majorité des joueurs du Real Madrid sont rarement vus en public, s'isolant de la vie habituelle de la ville, Bellingham semble apprécier la culture locale en Espagne.

Il devrait être de retour en action vers la fin du mois de septembre, avec le derby madrilène contre l'Atlético Madrid le 29 septembre comme objectif.

