Les terribles révélations de Mourinho sur Paul Pogba

Ancien entraineur de Paul Pogba, José Mourinho a fait de grosses révélations sur l’international français, lundi.

Paul Pogba traverse une période très compliquée cette saison. Testé positif à la testostérone en août dernier, l’international français est suspendu de toute activité liée au football pour quatre ans par le tribunal antidopage italien. Une décision de laquelle il devrait faire appel qui est actée pour le moment. La descente aux enfers du Tricolore fait parler des personnalités du ballon rond dont un certain José Mourinho.

José Mourinho explique le déclin de Paul Pogba

En attendant son appel, Paul Pogba ne pourra plus rejouer au football et encore moins s’entrainer jusqu’en juin 2027. Le champion du monde 2018 aurait alors 34 ans et sera plus proche de la fin de sa carrière. Cependant, le déclin de Pogba avait été vu par José Mourinho qui l’a côtoyé à Manchester United entre 2016 et 2018. Le technicien portugais estime que le milieu de terrain de la Juventus est devenu un autre homme après le sacre des Bleus au mondial 2018.

« La saison après que la France a remporté la Coupe du monde 2018, je pense que Paul est revenu différent. La Coupe du monde l'a amené dans une dimension où le football n'était pas la chose la plus importante pour lui », explique le Special One dans les colonnes du Telegraph.

Paul Pogba emporté par la gloire selon Mourinho

A en croire les propos de José Mourinho, la gloire serait montée à la tête de Paul Pogba. Les deux hommes entretenaient pourtant de bonnes relations lors de leurs débuts à Manchester United avant d’entrer en conflit peu avant le départ du Portugais. Mais l’ancien portugais comprend la situation du Français et pense que cela peut arriver à tout le monde.

« La seule chose que je dis, c'est que cela arrive à presque tout le monde à certains moments de votre carrière : vous perdez un peu le sens de qui vous êtes et de ce que vous devez être », confie Mourinho.