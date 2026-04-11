Les téléspectateurs d’ESPN n’ont aucune pitié après cette interview explosive : « Un loup de l’argent ! »

Vendredi, Michel Vlap a retrouvé un cadre familier à la De Grolsch Veste en assistant, en simple supporter, à la rencontre entre le FC Twente et le FC Volendam. Le milieu de terrain d’Al-Ahli a savouré son escale à Enschede et s’est immédiatement senti comme chez lui. Malgré son exil au Qatar, son attachement au club reste intact.

Le Néerlandais saisit chaque occasion de suivre de près les performances de Twente lorsque son emploi du temps le lui permet. Cette fois encore, il n’a pas manqué l’opportunité de prendre place en tribune au milieu des supporters. Retrouver ses anciens coéquipiers lui a visiblement fait du bien.

« Je suis rentré très brièvement il y a un mois et demi, et maintenant je suis de retour », a-t-il déclaré devant la caméra d’ESPN. « Les gars m’ont tout de suite dit : “On te manque vraiment, hein”. Bien sûr qu’ils me manquent. Être dans le stade en tant que supporter, c’est magnifique », raconte Vlap avec un sourire, soulignant à quel point le club reste spécial à ses yeux.

En revanche, son quotidien au Qatar est moins serein en raison du conflit au Moyen-Orient. Le Néerlandais décrit avec franchise des circonstances contrastées.

« Ce n’est pas une situation agréable, soyons honnêtes. On le ressent beaucoup, mais heureusement, je me sens en sécurité. C’est le plus important », déclare Vlap. Le milieu de terrain suit de près l’évolution du contexte et évalue ses options.

Sa famille est restée aux Pays-Bas, un choix délibéré. « Au fond, je préfère que ma femme et mon enfant soient aux Pays-Bas. Tant que je me sens en sécurité, tout va bien. Si la situation empire et que je ne m’y sens plus à l’aise, je verrai ce que je dois faire », conclut-il sans exclure un départ.

Les internautes ne manifestent aucune compassion

Sous les images publiées par ESPN sur Instagram, peu d’internautes manifestent de la compréhension pour la situation de Vlap. Les commentaires, majoritairement critiques, rappellent que le milieu de terrain a fait un choix financier et qu’il ne devrait donc pas se plaindre de ses conditions actuelles.

Dans les commentaires, la critique fuse : « Tout pour l’argent, et maintenant il se plaint », « Aucune once de sympathie », « Ne pleure pas après coup, cupide » ou encore « Pleurnichard, c’est toi qui es allé là-bas pour encaisser ».

« L'année dernière, il voulait encore aller en Russie. Ce n'est pas vraiment une situation agréable non plus, n'est-ce pas ? », commente-t-on avec cynisme. D'autres abondent dans ce sens : « Ce type voulait même aller en Russie pour l'argent. »







