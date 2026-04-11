Samedi, le FC Utrecht a nettement dominé Telstar à domicile. Cette rencontre opposait l’entraîneur Ron Jans à son possible successeur Anthony Correia, dont l’arrivée dans le club utrechtois est quasiment actée. Les locaux ont fait la différence grâce à une efficacité offensive remarquable. Le plus beau but de l’après-midi est revenu à Jesper Karlsson, dont la frappe lointaine a fixé le score final à 4-1.

Dani de Wit a fait son retour dans le onze de départ après un match de suspension, tandis que Jochem Ritmeester van de Kamp, prêté par l’Almere City FC à Telstar et annoncé comme futur joueur du FC Utrecht, était titularisé pour la première fois depuis le 4 mars.

Sur le terrain, Telstar a entamé la rencontre de manière étonnamment solide et s’est créé deux occasions franches dès l’entame par l’intermédiaire de Patrick Brouwer et Emmanuel Owusu, mais le gardien Vasilis Barkas a maintenu son équipe à flot. Utrecht a visiblement eu du mal à gérer le départ des visiteurs.

Les locaux ont toutefois ouvert le score dès la dixième minute : sur corner, Dani de Wit prolongea le ballon au second poteau pour une tête à bout portant de Matisse Didden. Ce but inversa la dynamique, même si le niveau de jeu demeura irrégulier de part et d’autre.

Le reste de la première période reste pauvre en occasions, malgré les incursions d’Ángel Alarcón et Yoann Cathline.

Après la pause, Telstar est revenu avec de meilleures intentions et a immédiatement mis le pied sur l’accélérateur. Cette pression a été récompensée à la 58e minute lorsque Danny Bakker, d’une frappe lointaine déviée, a battu Vasilis Barkas : 1-1.

Telstar n’a toutefois pas eu le temps de savourer cette égalisation. Trois minutes plus tard, Utrecht reprenait l’avantage grâce à Gjivai Zechiël, auteur d’une frappe lointaine splendide. Le but a peut-être été précédé d’une faute, mais l’arbitre Danny Makkelie, assisté de la VAR, n’a pas intervenu, au grand dam des visiteurs.

En fin de match, Utrecht a définitivement scellé l’issue de la rencontre : Artem Stepanov s’est présenté seul face à Ronald Koeman junior, dont le visage a stoppé la frappe de l’attaquant, avant que Dani de Wit, prompt au rebond, n’envoie le ballon dans les filets pour porter le score à 3-1.

Le public local a alors entonné : « Correia est à nous, Correia est à olé olé », en guise d’aperçu de la saison prochaine. Telstar a bien tenté de réagir dans les dernières minutes, mais a finalement encaissé un quatrième but dans le temps additionnel. Un coup franc flottant de Jesper Karlsson, tiré d’une quarantaine de mètres, a finalement battu Koeman fils, scellant le score à 4-1.



