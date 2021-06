Les supporters du Real ne veulent pas voir Ramos au PSG

Sergio Ramos au PSG, les supporters merengue ne veulent pas en étendre parler.

L'histoire de Sergio Ramos avec le Real Madrid est terminée. Le capitaine était devenu synonyme du célèbre maillot blanc, marquant des buts importants et offrant des performances inspirées, mais ce ne sont plus que des histoires du passé désomais.

Un joueur possédant ses capacités et son standing ne manquera probablement jamais d'options pour trouver un nouveau club, et il sera intéressant de voir si l'ancien capitaine du Real Madrid et de l'Espagne décidera de tenter une nouvelle aventure loin des côtes espagnoles.

dans un sondage proposé aux lecteurs anglais de MARCA portant sur le prochain mouvement du défenseur andalou, la Premier League a reçu 35% des voix, devant 24% seulement pour l'option du Paris Saint-Germain, avec ensuite 18% pour un retour à Séville et 17% pour une arrivée éventuelle en Serie A.

Mais dans quel club de Premier League pourrait se retrouver Ramos ?

Les Red Devils sont depuis longtemps liés au défenseur et il aurait été sur le point de signer à Old Trafford dans le passé. Avec Harry Maguire en place, United a un défenseur en qui ils ont confiance et qui les mènera vers l'avant pour les années à venir. Ramos, cependant, pourrait offrir beaucoup d'expérience de niveau élite et leur faire faire un pas de plus.

Ramos et Pep Guardiola travailleraient ensemble est quelque chose qui donnerait à certains fans du Real Madrid des nuits blanches, mais le défenseur s'intégrerait probablement bien sous le Catalan à City.

Les champions de Premier League ont cependant déjà un excellent binôme défensif avec Ruben Dias et John Stones, ainsi qu'Aymeric Laporte sur le banc.