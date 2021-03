Les stats qui montrent que le Real est favori du derby de Madrid

Le Real Madrid a des raisons d'être optimiste avant de défier son voisin honni de l'Atlético.

Le Real Madrid a l'occasion de se rapprocher de l'Atletico Madrid au classement de LaLiga Santander. Et si le Real joue à l'extérieur, cela peut donner au club merengue des raisons d'être optimiste.

En effet, les merengue ont déjà perdu trois matches à l'Estadio Alfredo di Stefano, tandis que leur seule défaite à l'extérieur est survenue contre Valence.

Le Real Madrid est plus fiable à l'extérieur, et depuis cette sombre démonstration contre Los Che, il est resté invaincu lors de ses périplkes contre Villarreal, Séville, Eibar, Elche, Osasuna, Alaves, Huesca et le Real Valladolid.

Marquer des buts est un problème pour les joueurs de Zinedine Zidane à domicile, mais à l'extérieur, ils semblent tsubir moins de pression et peforment mieux, l'équipe ayant marqué 22 de ses 43 buts cette saison loin de ses bases.

Cela ne s'est généralement jamais produit lorsque les Merengues jouaient à l'Estadio Santiago Bernabeu, et en outre, l'équipe a ajouté 28 points à son total lors de ses différents voyages cette saison, par rapport aux 25 gagnés lors des matches à domicile.

Enfin, le Real Madrid n'a jamais goûté à la défaite dans aucun des matches du derby de Madrid disputés au stade Wanda Metropolitano depuis son ouverture en 2017.

Attention cependant à l'excès d'optimisme. En effet, rappelons que Karim Benzema s'est entraîné individuellement ce jeudi matin.

Le Français a été rejoint par Sergio Ramos, Dani Carvajal et Eden Hazard, qui ne se sont pas entraînés avec le reste de leurs coéquipiers.

Avec deux sessions encore restantes avant le Derby de Madrid, l'anticipation augmente concernant un éventuel retour de Benzema à temps pour le match crucial face au club coaché par Diego Simeone.

L'attaquant et le Real Madrid sont optimistes que Benzema sera à la disposition de Zinedine Zidane pour le clash de dimanche après avoir manqué trois matchs contre Valladolid, l'Atalanta et la Real Sociedad à cause d'une blessure.

Zidane n'est pas disposé à précipiter le retour de Benzema, mais il est conscient que son joueur a progressé cette semaine et attendra la session de vendredi à Valdebas avant de prendre la décision finale.