La demi-finale de la Coupe du monde 2026, qui oppose la France à l’Espagne ce mardi soir au stade AT&T de Dallas (États-Unis), dépasse le cadre d’un simple choc entre deux sélections majeures : c’est aussi un face-à-face attendu entre deux stars planétaires qui redéfinissent le rôle du footballeur moderne, Kylian Mbappé et Lamine Yamal.

Le quotidien espagnol Marca rappelle que ces deux personnalités, stars des campagnes publicitaires et aimants à audience, livrent un duel aux enjeux techniques et psychologiques capables de sceller le nom du finaliste.

La France… une histoire de stars brillantes

Pour la France, les demi-finales sont une habitude : il s’agit de sa huitième participation à ce stade de la compétition. L’équipe tricolore a souvent porté une star brillante, symbole des espoirs nationaux.

Après sa première apparition en demi-finale en 1958 sous la houlette de la légende Just Fontaine, auteur d’un record historique avec 13 buts en seulement 6 matchs lors de l’édition suédoise, Michel Platini a été la star des Bleus en 1982 puis Zinédine Zidane a guidé les Bleus vers le sacre de 1998 et la finale de 2006.

Aujourd’hui, c’est Kylian Mbappé qui porte le maillot floqué du numéro 10. À seulement 24 ans, il dispute déjà sa troisième Coupe du monde comme capitaine des Bleus avec un objectif inchangé : atteindre la finale. En 2018 en Russie, il a contribué au sacre des Bleus d’un but décisif ; en 2022 au Qatar, il a mené les siens jusqu’au bout avant de s’incliner aux tirs au but, non sans avoir inscrit un triplé historique qui avait maintenu son équipe dans le match à quinze minutes de la fin.

Avec un bilan impressionnant de 20 buts marqués en 20 matchs de Coupe du monde, le numéro 10 tricolore s’impose comme la star incontournable de la rencontre et, par conséquent, la principale source d’inquiétude pour la sélection espagnole.

La jeune pépite qui bouscule l’ordre établi

Mais de l’autre côté du terrain, une étoile montante brille déjà de mille feux : Lamine Yamal, qui a fêté ses 19 ans à peine quelques heures avant le coup d’envoi et entend bien livrer sa meilleure performance du tournoi.

Pour l’Espagne, il s’agit seulement de sa deuxième demi-finale mondiale, mais la « Roja » aligne cette fois un joueur d’envergure planétaire, même si sa principale force reste son collectif.

Yamal prend l’avantage sur Mbappé

Si la rencontre France-Espagne dépasse évidemment un simple face-à-face, le duel entre les deux jeunes talents sera l’un des pivots de la rencontre, et, sur ce plan, la Roja part avec un léger avantage.

En effet, au fil de son parcours vers l’élite, Lamine Yamal a battu les équipes de Mbappé à 8 reprises sur 10 confrontations, tandis que l’attaquant français n’a remporté que deux victoires.

Le match de Dallas marquera leur troisième duel sous les couleurs de leurs sélections respectives, et, à ce jour, le bilan de l’Espagnol est parfait : deux victoires consécutives.

La première, en demi-finale de l’Euro 2024, avait vu le jeune talent égaliser d’une frappe sublime à l’Allianz Arena de Munich, avant que Dani Olmo ne donne la victoire à la Roja quelques minutes plus tard.

La seconde, il y a un an en demi-finale de la Ligue des nations, s’est conclue sur le score spectaculaire de 5-4 : Yamal a signé un doublé, Mbappé ayant répondu d’une réalisation pour les Bleus.

Deux succès décisifs pour Mbappé

Lors de ces deux succès, Mbappé a joué un rôle décisif. La première victoire remonte au quart de finale de la Ligue des champions 2023-2024, où le Paris Saint-Germain de Luis Enrique a dominé le FC Barcelone de Xavi Hernández (4-1), avec un doublé de l’attaquant français.

Le second remonte à la saison en cours, lorsque le Real Madrid s’est imposé 2-1 au stade Santiago Bernabéu, dans un match que Mbappé avait ouvert et qui s’est conclu par les déclarations enflammées de Vinícius Júnior et sa mise en cause de Xabi Alonso.

Ce soir, les deux stars se retrouvent pour leur duel le plus important à ce jour : chacun voudra imposer sa loi et propulser son équipe vers une finale historique sur le sol américain.