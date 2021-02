Les secrets de Tuchel, il voulait Bruno Fernandes au PSG

Thomas Tuchel a révélé qu'il voulait signer Bruno Fernandes au PSG avant que la star portugaise ne rejoigne Manchester United.

Chelsea va s'opposer ce dimanche à Bruno fernandes et à Manchester United Sporting à Stamford Bridge lors de la visite d'Ole Gunnar Solskjaer et de ses hommes.

Antero Henrique, l'ancien directeur sportif du PSG, avait alerté le manager de l'époque Tuchel sur les talents de Fernandes.

Tuchel estime désormais que le joueur de 26 ans fait partie des meilleurs joueurs du monde.

"Avec mon premier directeur sportif à Paris, Antero Henrique, un directeur sportif portugais, et il connaissait très bien [Fernandes]", a déclaré le patron de Chelsea Tuchel aux journalistes avant le match de dimanche.

"Nous nous sommes battus pour avoir un lien avec lui et pour l'amener dans notre équipe. J'ai été mis au courant de lui plus en détail, donc nous avons regardé de plus en plus de matchs à son sujet et l'avons suivi et essayé d'être en contact avec lui pour faire que ça arrive."

"De toute évidence, il a décidé [de signer pour Man Utd] et je n'ai jamais été personnellement en contact avec lui, mais nous avons essayé et il est allé ailleurs. [C'est] mauvais pour nous que nous devions jouer contre lui."

"L'impact qu'il a eu depuis son arrivée à Manchester United est indescriptible et incroyable", a ajouté Tuchel.

L'article continue ci-dessous

"Venir du Portugal, d'une équipe compétitive, d'un grand club mais pas de la ligue la plus forte et s'adapter en un an dans l'un des plus grands clubs de la Premier League et la ligue la plus forte d'Europe et avoir ce genre d'impact, Je n'ai que le plus grand respect pour ce gars."

"C'est exceptionnel. Il est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde et il a un impact énorme et énorme et pour avoir cela en tant que personne dans le football, vous devez être absolument de haut niveau car c'est presque impossible."

"Mais il a une si grande influence sur leur jeu, sur leur jeu offensif et que c'est une clé du match de défendre contre lui, être autour de lui et proche de lui et il est un joueur clé de Man Utd d'une manière exceptionnelle."