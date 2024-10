Les salaires du PSG révélés, incroyables révélations

Paris Saint-Germain vs Lens

Le Paris Saint-Germain est l'un des clubs les plus riches du monde et ses dépenses de transfert ont été compensées par des salaires exorbitants.

L'été 2021 a été l'une des fenêtres de transfert les plus folles de mémoire récente, avec l'arrivée de Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum sur des transferts gratuits.

Le club n'ayant pas payé d'indemnité de transfert, ces arrivées de Bosman ont été récompensées par des salaires énormes, s'ajoutant à une masse salariale déjà gonflée avec des joueurs comme Kylian Mbappe et Neymar déjà dans les livres.

La masse salariale du club a encore augmenté lorsque Mbappé a signé un nouveau contrat en 2022, qui comprenait une indemnité de signature de 50 millions d'euros avec près de 100 millions d'euros gagnés par an jusqu'en 2025.

La masse salariale du PSG pour la saison 2021/22 aurait été la plus élevée de l'histoire du football, avec un montant énorme de 728 millions d'euros. Cependant, Messi, Neymar et Mbappé sont tous partis, ce qui a considérablement allégé leur masse salariale.

Combien gagne chaque joueur du PSG ?

Joueur Âge Salaire Expiration du contrat

Ousmane Dembele 27 20 M€ 2028

Lucas Hernandez 28 19 M€ 2028

Marquinhos 30 16,8 M€ 2028

Milan Skriniar 29 16,4 M€ 2028

Achraf Hakimi 25 14,6 M€ 2026

Marco Asensio 28 14,6 M€ 2026

Randal Kolo Mu ani 25 12,7 M€ 2028

Gianluigi Donnarumma 25 12,7 M€ 2026

Fabian Ruiz 28 9,1 M€ 2027

Joao Neves 19 9,1 M€ 2029

Warren Zaire-Emery 18 8,4 M€ 2029

Presnel Kimpembe 29 7,7 M€ 2026

Kang-in Lee 23 7,3 M€ 2028

Bradley Barcola 22 6,6 M€ 2028

Goncalo Ramos 23 5,5 M€ 2028

Vitinha 24 5,5 M€ 2027

Willian Pacho 22 4,5 M€ 2029

Juan Bernat 31 4,2 M€ 2025

Lucas Beraldo 20 3,3 M€ 2028

Matvey Safonov 25 3,1 M€ 2029

Desire Doue 19 2,7 M€ 2029

Nuno Mendes 22 1,4 M€ 2026

Arnau Tenas 23 1,2 M€ 2026

Colin Dagba 25 0,7 M€ 2025

Dembele est désormais le plus haut gradé du club Français. Il gagne environ 20 millions d'euros par an avant les bonus.

Lucas Hernandez est deuxième sur cette liste, tandis que Marquinhos, Milan Skriniar, Achraf Hakimi, Marco Asensio, Randal Kolo Muani et Gianluigi Donnarumma gagnent tous plus de 10 millions d'euros par an.

Warren Zaire-Emery était le plus petit salaire du PSG lorsqu'il a fait son entrée dans l'équipe première, mais il a depuis signé un nouveau contrat et gagne désormais 8,4 millions d'euros par an.