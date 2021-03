Les révélations de Sergio Ramos sur son contrat

Le capitaine du club, âgé de 34 ans, devrait quitter Santiago Bernabeu pour un transfert gratuit à la fin de la saison si rien ne change.

Sergio Ramos dit qu'il peut jouer au plus haut niveau pendant cinq ans de plus - mais admet que sa situation contractuelle au Real Madrid n'est pas près d'être résolue.

Le contrat du capitaine madrilène expirera cet été et plusieurs des meilleurs clubs d’Europe sont à l'affût d’un transfert gratuit.

Goal a appris que l'équipe de Zinedine Zidane surveillait le défenseur de Villarreal Pau Torres alors que les spéculations continuent à entourer Ramos, mais le joueur de 34 ans dit qu'il se concentre uniquement sur la saison en cours.

"J'aimerais pouvoir dire quelque chose, mais tout reste pareil", a déclaré Ramos aux journalistes. "Tout ce à quoi je pense, c'est de revenir et de terminer la saison de la meilleure façon possible. Il n'y a pas de nouvelles de ma prolongation, j'aimerais pouvoir [dire quelque chose]."

"Je suis calme et je ne pense qu'à rejouer et à gagner un trophée. J'ai donné mon âme pour le badge de Madrid».

Ramos n'a pas joué depuis que Madrid a été battu 2-1 par l'Athletic Club en Supercopa de Espana le 14 janvier, après avoir subi une intervention chirurgicale sur une blessure au genou.

Malgré ce revers, il pense qu’il lui reste encore beaucoup de temps dans sa carrière - tant que les blessures ne s’accumulent pas. «Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, mais il y a une chose que vous ne pouvez pas effacer: tout ce que vous avez gagné», dit-il.

"La seule chose qui m'inquiète, c'est qu'ils savent que je suis un vrai gars, que j'ai donné mon âme pour le badge de Madrid."

"Je me suis toujours défendu et j'ai toujours dit la vérité. Je suis honnête, humble et travailleur. C'est sur la base de la performance que le joueur doit être jugé. Je peux jouer cinq ans de plus au plus haut niveau. Si les blessures ne sont pas trop graves, ma mentalité m'aidera."