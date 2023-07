Les réserves d'Alexandre Lacazette sur le projet de l'OL de Textor

Au cours d'un entretien, Alexandre Lacazette s'est exprimé sur le projet de l'OL sous la houlette de John Textor.

Revenu à l'Olympique Lyonnais l'été dernier après un bon passage à Arsenal, Alexandre Lacazette a réalisé une excellente saison avec 27 buts inscrits en Ligue 1, portant une équipe bien souvent en difficulté lors de cet exercice 2023-2024. Le capitaine lyonnais devrait encore évoluer du côté du Groupama Stadium la saison prochaine et être aux premières loges de la première saison de John Textor en tant que président de l'OL après le départ de Jean-Michel Aulas.

Lacazette évoque l'avenir proche de l'OL

Une saison qui sera grandement attendue par les supporters lyonnais après une année compliquée terminée à la 7è place en Ligue 1. De son côté, le buteur des Gones attend des garanties et des actes en accord avec les déclarations du nouveau président du club. Dans un entretien accordé à Planète Lyon, l'ancien Gunner s'est exprimé sur la saison à venir et ses attentes pour celle-ci. "Le discours de John Textor est plaisant car il a envie de mettre Lyon en haut de l’affiche. Malgré tout, on se pose beaucoup de questions sur le futur. Ce qui est normal, car on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, j’attends juste de voir comment se passera le début de saison. Bref, le discours est bien, après j’attends de voir la réalité", a expliqué l'international français. Reste désormais à convaincre la DNCG de la faisabilité du projet de Textor.