Les regrets "éternels" de Totti au sujet du Ballon d’Or

Francesco Totti, l’ancien grand joueur italien, ressent un manque dans sa carrière à cause de son échec dans la quête du Ballon d’Or.

Francesco Totti fait partie de ces grands footballeurs italiens, tels que Franco Baresi, Alessandro Del Piero et Paolo Maldini, à ne jamais avoir été couronné Ballon d’Or. Contrairement à des Baggio ou de Cannavaro, l’ex-idole de la Roma a uniquement vu ce trophée de loin.

La fois où il s’en est le plus rapproché c’est en 2007 quand il a fini 10e. Toutefois, ses regrets sont surtout dirigés vers l’édition 2000 du prestigieux prix. Il pensait avoir sa chance cette année-là, avant de déchanter en voyant le classement final (14e).

Totti maudit la finale de l’Euro 2000

Il Capitano a confié ses regrets à Paolo Condo, le jury italien du Ballon d’Or depuis 2010. En 2017, et alors que ce dernier écrivait son autobiographie, il lui a exprimé son amertume. Une amertume liée principalement à la finale de l’Euro 2000 perdue sur le fil contre la France (1-2 a.b.o.).

« J’ai perdu beaucoup dans ces quelques secondes qui nous séparaient du coup de sifflet final de l’arbitre : le titre européen et probablement aussi le Ballon d’Or », a-t-il indiqué, avant de rappeler ses faits d’armes durant cette année-là : « Il y avait les buts, les passes décisives, et ce fameux tir au but en « cuccchiaio » en demi-finales de l’Euro face aux Pays-Bas, qui avaient alors marqué les esprits ».

Retraité depuis 2017, Totti a donc achevé son parcours sans avoir pu inscrire son nom au palmarès de ce prix. Mais, au moins, il aura eu le privilège de soulever la Coupe du Monde (en 2006). Tous les vainqueurs du Ballon d’Or ne peuvent pas se targuer d’en avoir fait autant.