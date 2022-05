Les regrets de Rangnick à la tête de Manchester United

Ralf Rangnick admet qu'il quittera le banc de touche de Manchester United avec quelques regrets, car il aurait pu faire certaines choses différemment. Le tacticien allemand estime que le modèle actuel à Old Trafford n'est "pas viable".

En novembre 2021, l'entraîneur très expérimenté a répondu à l'appel au secours des poids lourds de la Premier League, suite au licenciement d'Ole Gunnar Solskjaer, et a hérité des rênes du club par intérim jusqu'à la fin de la saison.

Il a d'abord réussi à resserrer l'arrière-garde de United, mais les fuites n'ont pas tardé à se multiplier, tandis que Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont été mis en cause dans le dernier tiers du terrain, laissant une équipe ambitieuse face à une nouvelle saison sans Ligue des champions et à un grand remaniement estival sur le marché des transferts.

Rangnick a-t-il commis des erreurs à Man Utd ?

Interrogé par MUTV pour savoir s'il y a des choses que lui et le club auraient pu faire différemment pendant cette période frustrante, Rangnick a répondu en réfléchissant à son règne : "Bien sûr, vous faites cela après chaque séance d'entraînement, après chaque match que vous jouez.

"Pas seulement ici, mais comme je l'ai dit, nous étions sur un bon chemin. Nous avons développé l'équipe, nous avons encaissé moins de buts au cours des premières semaines et des premiers mois, puis tout d'un coup nous avons eu des problèmes pour marquer nos buts nous-mêmes parce qu'il nous manquait certains joueurs offensifs.

"Mais comme je l'ai dit, en général, nous n'étions pas durables. Nous n'avons pas réussi à développer l'équipe de manière durable, et à la stabiliser dans tous les domaines pertinents. C'est pourquoi nous sommes là où nous sommes."

Les Red Devils seront-ils européens l'an prochain ?

Rangnick a dirigé United vers sa pire fin de saison de l'ère de la Premier League, le top 4 s'avérant une fois de plus hors de portée.

Il y a toujours une chance que les Red Devils tombent jusqu'à la septième place lors de la dernière journée, ce qui signifierait une participation à l'Europa Conference League la saison prochaine, mais tout le monde est déterminé à terminer sur une note positive à Crystal Palace et à éviter le deuxième niveau de la compétition du jeudi soir.

"Je veux dire que c'est déjà assez mauvais que nous ne jouions pas le mardi et le mercredi soir en Ligue des champions, mais sachant que nous allons jouer le jeudi soir, je pense qu'il est important, encore plus pour les joueurs, aussi pour nos supporters, que nous nous qualifions pour l'Europa League car en Europa League, Manchester United atteint la finale la saison dernière", a déclaré Rangnick.

"Ills ont joué la finale contre Villarreal et Francfort a remporté l'Europa League il y a deux jours avec style, se qualifiant ainsi pour la Ligue des champions. C'est pourquoi je pense qu'il est très important de se qualifier pour l'Europa League."