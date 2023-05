Les regrets de Christophe Dugarry sur la saison de l'OM

Ce mercredi, Christophe Dugarry a exprimé ses regrets sur la saison de l'Olympique de Marseille.

C'est sans réel enjeu, si ce n'est de finir sur une bonne note, que l'Olympique de Marseille se déplacera sur la pelouse d'Ajaccio, assuré d'être relégué, samedi soir. Les hommes d'Igor Tudor sont assurés de terminer 3è en Ligue 1 et devront donc passer par deux tours de barrage pour accéder aux phases de poules de la Ligue des Champions.

Une saison ratée pour Marseille ?

Et s'il y a beaucoup de positif à retenir de cette saison, les Olympiens pourront nourrir des regrets sur leur parcours européen, leur élimination en quart de finale de Coupe de France (contre Annecy) après avoir éliminé le PSG, et même en Ligue 1 où ils auraient sans doute pu embêter le club de la capitale. Ce mercredi, Christophe Dugarry a jugé que l'OM avait raté sa saison, comparant notamment l'incroyable ambiance mise par les supporters vendredi pour fêter les 30 ans de la victoire en Ligue des Champions et le match perdu à domicile face à Brest le lendemain.

"Je regarde le match et je me dis "c'est quand même incroyable de pas arriver, sur un moment de fête, à gagner ce match face à Brest et te faire bouger autant que ça". (...) Je trouve que cette saison est raté. Elle est ratée parce qu'il y a des moments clés dans une saison, je pense à Tottenham où ils prennent ce but dans les derniers instants et ne sont pas reversés en Ligue Europa, il y a ce match en Coupe de France face à Annecy après avoir réalisé l'exploit face au PSG. Il y a le match à Lens où il faut également être présent, ils ne sont pas présents, il y'a ce match de fête qui reste anecdotique mais il faut montrer les muscles, montrer ta fierté, et tu te fais taper. (...) L'arbre qui cache la forêt, c'est ce Stade rempli et la ferveur retrouvée du côté de l'Olympique de Marseille qui est extraordinaire", a déploré le champion du monde 1998.