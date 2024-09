Les recrues 2025 du Real Madrid déjà dévoilées

Le Real Madrid a été touché par des blessures en début de saison, et n’a recruté que Kylian Mbappé et Endrick Felipe l’été dernier

Il faudra peut-être que les Merengue cherchent à étoffer leur effectif l’année prochaine.

Avec Luka Modric qui aura 40 ans l’année prochaine et une autre décision contractuelle à venir, et Dani Ceballos qui cherche un rôle plus important que celui qu’il occupe actuellement, Matteo Moretto a déclaré à Football España que Los Blancos travailleront sur des cibles potentielles pour l’été prochain au milieu de terrain. L’incertitude autour de Modric et Ceballos est évidemment combinée avec la retraite de Toni Kroos, qui n’a pas non plus été remplacé. Moretto dit qu’il est probable qu’ils aient un profil similaire à Kroos ou Modric alors qu’ils commencent leurs recherches.

Le Real Madrid a déjà été lié à Rodri Hernandez de Manchester City ces derniers mois, et Fabian Ruiz a également été suggéré comme un ajout potentiel. En début de match, sans Kroos, le Real Madrid a eu du mal à construire sa défense, même si le retour de Jude Bellingham et d'Aurélien Tchouameni devrait y remédier.