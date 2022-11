Les réactions des Bleus après la défaite face à la Tunisie

Après la défaite face à la Tunisie ce mercredi, Didier Deschamps et ses joueurs ont pointé le manque de repères des joueurs alignés.

L’équipe de France – ou équipe de France bis – a globalement déçu face à la Tunisie ce mercredi. Pour son dernier match de poules, Didier Deschamps a fait tourner son effectif avec 9 changements, dont Eduardo Camavinga en tant que latéral gauche. Menés 1-0 suite à un but de Wahbi Khazri avant l’heure de jeu, les Bleus avaient cru égaliser à la 98è minute de jeu par un but d’Antoine Griezmann, finalement refusé pour hors-jeu alors même que TF1 avait rendu l’antenne.

« On a eu des difficultés »

Après la rencontre, Didier Deschamps s’est exprimé sur ce moment du match et a évoqué les difficultés de ses joueurs pendant cette rencontre.« But annulé ? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être un hors-jeu. Ça a calmé notre joie d’être revenus parce qu’on le méritait. On a eu des difficultés, forcément, par les choix que j’ai faits. On ne peut pas atteindre tous les objectifs en même temps. Ça devra nous servir dans quatre jours. J’ai géré un peu plus par rapport à ce qui s’est passé. On avait fait deux grands matches à grande intensité. J’ai donné la possibilité à plus de joueurs d’être sur le terrain. Ce n’est pas évident. Mais c’est un match de Coupe du monde. Personne n’est condamné. L’objectif est atteint. On va récupérer une 2e compétition va commencer », a tenu à rassurer le sélectionneur des Bleus.

« Il n’y a pas de repères »

De son côté, le héros de quelques minutes Antoine Griezmann a également pointé le manque de repères des joueurs alignés au coup d’envoi. « Joie de courte durée ? Oui, c’est dommage. Je crois que je suis hors-jeu sur le centre. Ce n’est pas grave. C’est compliqué de jouer ces matches-là quand tu es qualifié, il y a beaucoup de changements dans l’équipe. Il n’y a pas de repères. Ils ont tout donné. Nous, on est qualifiés. Et le plus important c’est le match qui arrive », a assuré le joueur de l’Atlético Madrid.

Sans doute le meilleur tricolore face aux Tunisiens, Ibrahima Konaté s’est tout de même livré à une analyse profonde et est conscient que l’équipe de France devra faire mieux lors de son huitième de finale samedi. « Le but de Griezmann annulé ? C’est une frustration pour l’ensemble de l’équipe, mais ce n’est qu’un détail. Mais en portant le maillot de l’équipe de France, on doit faire mieux collectivement et individuellement. Mais ça fait partie du football et on doit se concentrer sur la suite. On a été fébriles. Il ne faut pas se voiler la face. On doit tous se remettre en question. Peut-être qu’on a joué en levant le pied. La Tunisie a joué avec un état d’esprit assassin, et on aurait dû faire comme ça. Heureusement, ça n’a pas d’incidence sur note qualification. Mais, il faut se mettre au niveau. On aurait dû faire mieux », a-t-il expliqué.