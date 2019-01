Les réactions après PSG-Guingamp (9-0)

Le PSG a atomisé Guingamp ce samedi en Ligue 1. Après cette balade de santé, Tuchel et ses hommes ont fait part de leur immense satisfaction.

La vengeance est un plat qui se mange froid. Paris a asphyxié son tombeur en Coupe de la Ligue, en l'occurrence Guingamp, en claquant neuf buts. Une correction historique que les joueurs franciliens ont pris le temps de mesurer et de savourer au coup de sifflet final. "Il ne faut jamais banaliser", a même lâché Kylian Mbappé au coup de sifflet final. Tandis que les Costarmoricains ruminaient leur désillusion au coup de sifflet final, les champions de France se sont donc réjouis d'avoir pris leur revanche et régalé accessoirement leur public.

Kylian Mbappé (attaquant du PSG) : "J'ai laissé le ballon à Edinson, j'ai pris un ballon chez les ramasseurs de balle. Je crois qu'avec Monaco une fois en Coupe de la Ligue on en avait mis pas mal, mais pas autant, pas dans mes souvenirs. La dernière fois ça doit être en poussins ou en débutants, c'est un gros score. (En mettre 10) c'est un défi qu'on s'était donnés, on voulait un hat-trick pour Neymar pour que tous les attaquants aient un hat-trick, on n'a pas réussi à le faire. Ce sont deux matches complètement différents. Eux, ils nous ont pris un titre, là il n'y a rien qui a changé, nous sommes toujours premiers et eux sont toujours dans la même position. La Ligue accepté qu'on ait un créneau, on est parti travailler au Qatar, on a fait d'autres choses aussi on ne va pas se mentir mais c'était aussi un stage de préparation. On est revenus et on a montré qu'on était mieux qu'avant de partir. Ce n'est pas question d'envoyer des messages, c'est juste pour nous-mêmes, on est dans la bonne dynamique comme j'ai dit. Il y a d'autres expériences à ne pas négliger avant Manchester. Dans un match comme ça on veut toucher encore plus de ballons, parfaire les automatismes, continuer à aller de l'avant, augmenter le rythme aussi pour avoir la même intensité tout au long des 90 minutes, on n'en était pas loin, on a eu un petit creux en première mi-temps mais sinon on a fait un match complet, c'était pas mal aujourd'hui. J'ai vu Marco à la mi-temps, je ne sais pas ce qu'il a mais on espère qu'il reviendra très vite parce qu'il est très important pour nous. Je ne vais pas faire le travail qui n'est pas le mien, il y a des gens qui font très bien leur travail et sont en train de réfléchir aux meilleures possibilités pour le club".

Jocelyn Gourvennec (entraineur de Guingamp) : "On était battu dans tous les secteurs du jeu. On a été noyé, on a fait des erreurs de débutants. J'ai le sentiment de voir une équipe de Gambardella contre une équipe de Ligue 1, cela a été trop vite. Il y a dix jours on gagnait ici et je pense que ce n'était pas volé, et dix jours après on revient et on comprend qu'on peut être sanctionné très vite ici".

Christophe Kerbrat (défenseur de Guingamp sur Canal+) : "(On ressent) un sentiment de honte. Mais nous on joue le maintien. On avait fait l'exploit il y a une semaine, on avait à coeur de réussir encore quelque chose ici. Mais le premier but est venu vite. Ensuite, on a montré trop de lacunes. Maintenant, il faut vite passer à autre chose et penser au maintien".

Thomas Tuchel (entraineur du PSG) : "Les nouvelles ne sont pas bonnes concernant Verratti, je pense que c'est sérieux. Il est sérieusement blessé. c'est le pire qui pouvait nous arriver".

Propos recueillis par Sabrina Belalmi au Parc des Princes