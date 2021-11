Les réactions après Lille-Salzbourg

Jocelyn Gourvennec (au micro de Canal+) : "Je ne sais pas si c'est mérité parce que les deux équipes ont beaucoup donné. On a donné très peu à Salzbourg, c'est une équipe de transition et on ve voulait pas se mettre à la faute. On a été efficaces, on a eu moins de situations qu'habituellement mais on met le but qu'il faut et on a été solides derrière.

"Il fallait qu'on ait de la vitalité et de la présence au cœur du jeu alors qu'on avait beaucoup d'absents. On avait réussi à séville, on réussit là. On fait le coup parfait. On s'est repositionnés et on a la finale qu'on voulait avoir avant de débuter la compétition.

"Encore une fois Salzbourg est une équipe très dure à jouer. C'est ce que j'avais dit aux joueurs, un match avec un maximum d'efforts pour un maximum d'émotions fortes, c'est ce qu'on a eu. C'est une victoire de prestige et les joueurs auront marqué l'histoire du Losc parce que c'est la première victoire en Ligue des champions à Pierre Mauroy."

Jonathan David (au micro de Canal+) : "On savait que sur ce match aller chercher la victoire était très important. On n'était pas contents après le résultat chez eux. On savait à quel point ce match était important, on a essayé de mettre beacoup d'intensité. On a eu cette chance, je l'ai mise au fond.

"Le coach nous a toujours dit qu'on irait jouer une finale à Wolfsburg et aujourd'hui on est là. C'est la Ligue des champions, c'est la première compétition en club. Gagner ici c'est incroyable. On sait qu'on a l'équipe pour le faire, on va aller à Wolfsburg pour essayer de gagner."