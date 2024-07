Les propos choquants de Toni Kroos sur l'immigration

La politique a été un thème majeur de l'Euro 2024 ces dernières semaines

Alors que Toni Kroos regardera les demi-finales, une interview publiée juste avant le quart de finale contre l'Espagne a explosé sur les médias sociaux. Le défenseur turc Merih Demiral et Mirland Daku ont été exclus pour avoir épousé un symbole d'extrême droite et insulté la Macédoine et la Serbie respectivement. Les joueurs français se sont exprimés en masse contre l'extrême droite dans leur pays d'origine en période électorale.

Dans le podcast Lanz et Precht, Kroos a déclaré que l'Allemagne avait changé depuis son dernier séjour dans le pays en 2014, ce qu'il a en partie expliqué par l'immigration de masse. Ses propos ont été mal cités dans de nombreux endroits, mais Ken Early a fourni une traduction détaillée dans le Irish Times.

"Toute ma famille est encore en Allemagne, je pense que c'est un pays formidable, j'aime y être, mais ce n'est, en tout cas, plus tout à fait l'Allemagne qu'elle était il y a peut-être 10 ans quand nous l'avons quittée."

"Eh bien, c'est un sentiment qui a changé, un sentiment, parce que je ne peux même pas apporter beaucoup plus qu'un sentiment... un sentiment de... comment l'exprimer au mieux sans être mis au pied du mur [rires] un sentiment de... si je devais le comparer à l'Espagne..."

"J'ai une fille de 7 ans, par exemple. Quand elle sera plus grande, quand elle aura 13, 14, 15 ans, et si quelqu'un me demandait maintenant : "Est-ce que vous laisseriez votre fille sortir à 23 heures en Espagne ? Quand elle aura 14 ans ou dans une grande ville allemande ?", je pense que j'aurais tendance à privilégier l'Espagne pour le moment".

Kroos a parlé positivement de l'immigration en tant que concept, mais a plutôt expliqué qu'elle n'avait pas été gérée de la meilleure façon.

Parmi de nombreux problèmes, c'est mon sentiment, je dirais que cette grande question de l'immigration est aussi - comment dire - que l'on a le sentiment que "c'est plein". Je pense que c'est un thème clair. Je pense... que nous avons déjà montré, que ce soit en 2006 ou aujourd'hui, les bras ouverts avec lesquels ce pays accueille les gens. Et je pense que c'est sensationnel, je pense que c'est vraiment génial. Seulement, je pense que c'était - c'était tout simplement trop incontrôlé. Je ne pense pas que nous ayons réussi à atteindre cette approche ou cette idée fondamentalement très positive, que je soutiens à 1000 %, parce que je pense qu'il est sensationnel que des gens de l'extérieur viennent chez nous et soient heureux. Mais je pense qu'on l'a simplement sous-estimée et qu'en fin de compte, elle a été trop incontrôlée.

"Bien sûr, quand beaucoup de gens viennent, il y a toujours un pourcentage - et les Allemands sont pareils - parmi les Allemands, il y a aussi un pourcentage qui n'est pas bon pour nous et qui n'est pas bon pour eux-mêmes. Et c'est exactement le cas avec beaucoup de gens qui viennent. Si vous ne pouvez pas faire la distinction entre ceux qui ne sont pas bons pour nous, cela devient difficile. Et bien sûr, l'attitude des Allemands est de plus en plus divisée sur ce sujet. Bien que l'idée de base que des gens viennent - dont nous avons manifestement besoin ! - qu'ils soient ici est sensationnelle, et c'est une bonne chose".