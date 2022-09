Les promesses du board mancunien à Ten Hag

Erik Ten Hag aura plus d’argent à dépenser lors du prochain mercato hivernal.

Manchester United est en train de réaliser un redressement spectaculaire en Premier League. Les différentes recrues enrôlées commencent à livrer l’apport qu’on attendait d’eux. La situation est satisfaisante pour les dirigeants, mais cela n’empêche pas le board d’envisager d’autres renforts dès le mois de janvier.

Ten Hag aura 90M€ pour se renforcer en janvier

Le Sun affirme que Ten Hag aura au moins 90 millions d’euros à dépenser en janvier. Cela pourrait même être encore plus si Cristiano Ronaldo part.

L'entraîneur de Manchester United a dépensé plus de 250 millions d’euros au cours du dernier mercato, en faisant venir la star brésilienne Antony de l'Ajax pour 100 millions de livres sterling. Il a également dépensé près de 70 millions d’euros pour Casemiro du Real Madrid et a fait une razzia sur son ancien club néerlandais pour Lisandro Martinez dans une opération de plus de 55 millions d’euros.

Il se murmure que Ten Hag a déjà eu des discussions initiales sur les futurs plans de transfert et sera soutenu par les propriétaires du club, les Glazers. Il pourrait bénéficier d’un chèque très grâcieux si le bon joueur se présente à un prix abordable et avec la possibilité d’améliorer l'équipe.