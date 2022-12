Les progrès, l'Europe... Maxence Caqueret fait le point avant la reprise

Le jeune milieu de terrain rhodanien a évoqué la reprise du championnat, alors que les Gones défient Brest, ce mercredi.

C'est l'heure de la reprise. Mercredi, les clubs de Ligue 1 feront leur retour aux affaires, après un mois et demi d'interruption liée à la Coupe du monde.

En difficulté avant la trêve, l'Olympique lyonnais, désormais sous la houlette de Laurent Blanc, espère relever la tête très rapidement.

"C'est vrai que c'était différent des autres années mais ça nous a permis de vraiment bien bosser. On a pu rattraper je pense un manque physique. On a fait deux stages de préparation, en Espagne et à Dubaï", a détaillé Maxence Caqueret à propos de cette période à part.

"Ensuite on a eu des matchs amicaux qui ne se sont pas tous bien passés mais on garde le positif. Physiquement, on va encore travailler pour être à 100%, mais tout ça vient aussi avec l'enchaînement des matchs."

Un OL en quête de progression. "Vous allez me dire que les matchs amicaux ne l'ont pas montré, mais je vais quand même vous dire oui. On a corrigé des choses, assure-t-il encore. On est mieux dans nos têtes, c'était compliqué avant la trêve. On se trouve mieux. On a plus de communication, un autre point qui était défaillant. On sent le changement et la motivation de tout l'effectif."

"C'est très compliqué pour nous, honnêtement. On voit le progrès dans l'attitude, à l'entraînement. C'était très frustrant après les matchs amicaux parce qu'on avait pas tout donné.

"Il manquait encore cette agressivité, cette envie de gagner, alors que c'est des choses qu'on retrouve souvent à l'entraînement en ce moment. C'est ce qui me fait dire que ça va aller mieux et que le championnat sera beau pour nous dans cette deuxième partie de saison."

"Je ne pense pas qu'on va regarder les places européennes. On va prendre match après match, gagner, c'est comme ça qu'on va remonter", espère encore Caqueret.

Avec l'objectif de viser à nouveau vers les premières places du classement ?

"Petit à petit, on pourra reparler de places européennes et de Ligue des champions si possible. Quand on connaît le club de Lyon, il n'est pas à sa place. Mais on n'a pas fait les bonnes choses pour qu'il y soit. C'est une deuxième partie de saison qui va être très intense. On va tout donner pour remettre le club où il devrait être."