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Christian Guinin

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Les prétendues exigences dévoilées ! Le transfert de Leon Goretzka échouerait-il à cause du salaire ?

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L'avenir de Leon Goretzka demeure incertain après son départ du FC Bayern Munich. La signature d'un nouveau contrat buterait-elle sur ses exigences salariales ?

Selon Calciomercato, portail partenaire de SPOX, la Juventus Turin a renoué le contact avec l’entourage de l’international allemand, mais un accord est loin d’être trouvé.

Les deux parties restent toutefois éloignées sur la question salariale : le milieu de terrain de 31 ans réclamerait une prime à la signature de dix millions d’euros et un salaire annuel net de sept millions d’euros.

Reste à savoir si le club turinois, qui traverse des difficultés financières, pourra satisfaire de telles exigences. Selon Calciomercato, la Juve privilégierait une option plus économique : le recrutement de Franck Kessie.

Selon certaines sources, le milieu ivoirien intéresse la Vieille Dame depuis plusieurs semaines et serait disponible pour un montant nettement inférieur à celui réclamé par Goretzka. Kessie ne réclamerait « que » cinq millions d’euros nets par an pour un contrat de trois ans.

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Leon Goretzka va-t-il désormais s’engager avec l’AC Milan ?

Selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, le dossier pourrait même être différé : la Juventus souhaite d’abord recruter un attaquant, puis un gardien, avant d’envisager l’arrivée d’un milieu axial.

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Si le dossier turinois venait à capoter, ce revers ne mettrait pas pour autant un point final aux ambitions transalpines du milieu de terrain. Selon les dernières indiscrétions, le natif de Bochum maintiendrait plusieurs portes ouvertes, dont celle menant toujours à Milan.

Son arrivée chez les Rossoneri semblait même déjà actée, avant que le club lombard ne rate la qualification en Ligue des champions lors de la dernière journée. En Espagne, l’Atlético de Madrid est régulièrement cité, tandis qu’une autre piste mène vers la MLS.

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Leon Goretzka quitte le FC Bayern après huit ans.

Son contrat a expiré fin juin, après huit années passées au sein du club le plus titré d’Allemagne. Ces dernières saisons, il a souvent débuté sur le banc lors des rencontres décisives, derrière Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic.

En Bundesliga, il a tout de même inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives en 31 matchs, mais il est resté muet en Ligue des champions (dix rencontres) et n’a été qu’un simple remplaçant lors de la Coupe du monde.

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