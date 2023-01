Les premiers mots de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr

Pour sa première conférence de presse avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a expliqué son choix et se moque des critiques à ce sujet.

C’est désormais officiel, Cristiano Ronaldo est un joueur d’Al-Nassr. Après avoir résilié son contrat avec Manchester United et plusieurs semaines de spéculations sur son avenir, l’international portugais a finalement rejoint le club saoudien, avec lequel il s’est engagé jusqu’en juin 2025. Un choix qui a évidemment surpris le monde du football mais qui a également déçu bon nombre d’observateurs du football et de fans de la star portugaise.

« Je suis un joueur unique »

Présenté ce mardi devant son nouveau public et les 30 000 fans venus l’accueillir, l’ancien joueur du Real Madrid s’est expliqué sur son choix, tout en ajoutant une couche d’arrogance à sa façon. « J’ai fait ce que j’avais à faire en Europe. J’ai joué dans les meilleurs clubs du monde et j’ai tout gagné. Je suis heureux et fier de rejoindre Al-Nassr. Ce contrat est unique parce que je suis un joueur unique », a expliqué l’attaquant de 37 ans.

D'autres clubs étaient intéressés par Ronaldo

Et si pendant un temps, CR7 a semblé désespéré à l’idée de trouver un club compétitif qui veuille l’accueillir, ce dernier affirme que de nombreuses équipes à travers le monde étaient prêtes à le recruter. « Maintenant je peux dire que j’avais beaucoup d’opportunités en Europe, plusieurs clubs au Brésil, en Australie, aux États-Unis et même au Portugal. Beaucoup de clubs ont tenté de me recruter mais j’ai donné ma parole à ce club pour l’opportunité de développer non seulement le football, mais également tous les aspects de cet incroyable pays », a expliqué le natif de Madère.

Et malgré les différentes critiques à son sujet et sur son nouveau club, le mythique numéro 7 assure s’en moquer et défend le championnat saoudien. « Ce n’est pas la fin de ma carrière en Arabie Saoudite. Beaucoup de personnes parlent mais elles ne connaissent rien du football. C’est un championnat très compétitif. Je me fiche de ce que les gens disent sur ce choix. J’ai pris ma décision et j’en suis content », a-t-il ajouté.