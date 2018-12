Les plans de l'OM pour le mercato d'hiver

Le club phocéen aurait le désir de se séparer de plusieurs joueurs et intégrer deux recrues de façon prioritaire durant le mercato d'hiver.

Déjà hors course en Ligue Europa et Coupe de la Ligue, l'Olympique de Marseille n'a plus que la Coupe de France et le championnat à disputer cette saison. Le club phocéen aurait fixé un objectif de deux recrues selon l'Equipe : un attaquant ainsi qu'un latéral gauche.

L'OM voudrait se séparer de trois joueurs au temps de jeu limité et avec des salaires relativement importants afin d'avoir un peu plus de marges dans les négociations futures : Thomas Hubocan, Aymen Abdennour et Grégory Sertic.

En plus de cela, le club aurait l'ambition de se débarasser de certains éléments qui font jaser les supporters de par des prestations insuffisantes sur le front de l'attaque et les deux joueurs voudraient partir : Valère Germain et Kostas Mitroglou. L'Equipe indique notamment que le premier souhaiterait retourner à l'AS Monaco. Le second, lui, aimerait revenir en Grèce sous le maillot de l'Olympiakos, club dans lequel il a passé 6 saisons durant sa carrière.

Afin de se renforcer donc, l'OM aurait ciblé deux joueurs, Moise Kean, évoluant à la Juventus Turin et âgé de 18 ans, ainsi qu'Albrto Moreno, le latéral de Liverpool.

L'hiver devrait être animé du côté du Stade Vélodrome.