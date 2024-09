Les penaltys ? Kylian Mbappé s'énerve

Kylian Mbappé ne se concentre pas sur le sujet des penaltys au Real Madrid avant une période de matchs cruciaux.

Les Blancos ont retrouvé l'action en Liga avec une victoire 2-0 à la Real Sociedad, Mbappé et Vinicius Junior ayant chacun marqué un penalty.

Les penaltys sont un sujet de discussion majeur à Madrid, Carlo Ancelotti confirmant qu'il est heureux de permettre aux deux joueurs de tourner entre eux.

Avant la victoire à Saint-Sébastien, le duo avait marqué un penalty chacun, et Mbappé a marqué le deuxième de la soirée au Pays basque.

Vinicius Junior semble avoir l'avantage en termes d'ancienneté pour les penaltys, mais Mbappé ne regarde pas la situation avec beaucoup d'attention.

"À chaque match, je me sens mieux. Je comprends ce dont l'équipe, le manager et mes coéquipiers ont besoin et je suis sûr que mardi, je peux les aider et commencer la Ligue des champions par une victoire", selon les rapports de Marca.

"L'important, c'est que les quatre penaltys étaient des buts, pas qui les a tirés.

"Je suis venu à Madrid pour vivre ce genre de soirées de Ligue des champions. Je suis très concentré sur ce que nous devons faire, la Ligue des champions a changé, c'est une nouvelle compétition et nous devons la gagner. »

La défense du titre en Ligue des champions de l'UEFA par le Real Madrid débutera le 17 septembre, en recevant le VfB Stuttgart dans la capitale espagnole, alors que le calendrier se resserre dans toutes les compétitions.