Les Pays-Bas ne s’emballent pas après leur qualification

Malgré leur qualification en huitièmes et leur première place, les joueurs des Pays-Bas restent lucides sur les progrès à faire pour la suite.

Ce mardi, les Pays-Bas ont validé leur qualification et la première place du Groupe A en s’imposant tranquillement 2-0 face au Qatar grâce à un nouveau but de Cody Gakpo et une réalisation de Frenkie De Jong. Avec deux victoires et un nul pour 5 buts marqués et un encaissé, les hommes de Louis Van Gaal ont bouclé une phase de groupes quasi parfaite.

"Tout n'était pas parfait"

Malgré cela, les joueurs néerlandais ne s’emballent pas et savent qu’ils doivent encore améliorer certains aspects de leur jeu. C’est le cas du capitaine Virgil Van Dijk. « Nous croyons vraiment en la réussite de notre Coupe du monde, moi en premier, mais le reste du groupe aussi. Tout le monde a le sentiment que nous pouvons et devons mieux faire. Nous ne pourrons pas nous permettre de faire un mauvais match en huitième de finale, a expliqué le défenseur de Liverpool. (Contre le Qatar) nous n’avons rien donné et nous avons gagné 2-0, mais tout n’était pas parfait".

Même son de cloche pour De Jong, deuxième buteur des Oranjes ce mardi, qui souligne tout de même la progression de son équipe depuis le début de la compétition. « Ce fut loin d’être parfait mais bien mieux que les matches précédents. Nous avons dominé, gagné et nous sommes vainqueurs du groupe. (...) Il reste encore beaucoup de progrès à faire, mais avec le ballon, c’était beaucoup mieux que contre l’Équateur », a-t-il lancé après la rencontre.

En huitième de finale, les Pays-Bas affronteront le deuxième du Groupe B (Angleterre, États-Unis, Pays de Galles, Iran) ce samedi.