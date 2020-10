Les Pays-Bas n’avancent plus

La sélection Oranje vient d’aligner un troisième match de suite sans victoire.

Le changement de coach n’a pas eu l’effet escompté sur la sélection des . Pour la première de Frank De Boer sur le banc, les Oranje n’ont pas été capables de se défaire de la (0-0). Un semi-échec, qui s’ajoutent aux deux défaites du mois dernier contre le et l’ .

Ramener un point du Sarajevo n’est pourtant pas désastreux. Mais, vu leur situation comptable et le besoin qu’ils avaient de se rassurer, les Bataves ne peuvent se contenter de ce match nul.

Frenkie De Jong et ses coéquipiers ont tout de même dominé les débats. Ils ont eu le monopole du cuir et ont tiré deux fois plus aux buts que leurs opposants (14 contre 6), mais ce ne fut pas suffisant pour remporter la mise. L’efficacité leur a fait défaut.

Les Pays-Bas seront encore de sortie mercredi prochain. Pour le compte de la 4e levée de la Ligue des Nations, ils défient l’Italie chez elle. Un quatrième match de suite sans succès ferait sérieusement tache pour Memphis Depay et sa bande.