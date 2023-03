L'Argentin n'a jamais eu l'influence escomptée pour dérouter Munich, quand son ami italien a commis deux erreurs sur les deux buts allemands.

Gianluigi Donnarumma 5/10

Coupable lors du match aller, Donnarumma était attendu au tournant. L’Italien a été solide sur sa ligne pour repousser des tentatives de Goretzka (17e), Musiala (32e) et Kimmich (34e) mais a fait passer une frayeur en début de seconde sur un dégagement au pied complètement manqué. Il ne peut rien sur le but de Choupo-Moting (0-1, 81e) et ensuite battu par Gnabry (0-2, 82e)

Danilo Pereira 7/10

Baladé à droite et à gauche de la défense, le Portugais n’a jamais perdu ses repères. Un match de guerrier que son énorme sur Choupo-Moting illustre parfaitement (51e). Toujours debout, il a coupé de nombreux ballons chauds face à Musiala (23e), Coman (72e) ou Sans (79e). Une prestation de haute volée comme souvent.

Sergio Ramos 6/10

Hormis une relance manquée en fin de première période (41e), le défenseur central espagnol a sorti un match de haut niveau et a parfaitement dirigé sa défense. Impérial dans son duel aérien avec Choupo-Moting, certaines de sorties ont fait beaucoup de bien. L’Espagnol est tout proche d’égaliser à deux reprises mais voit sa première tête détournée par Sommer (65e) et la seconde effleurée le montant du portier suisse (83e).

Marquinhos (non noté)

Diminué par une déchirure intercostale, le capitaine du PSG a dû laisser ses partenaires peu après la demi-heure de jeu après quelques séquences intéressantes sur les sorties de balles parisiennes. Remplacé par Mukiele (non noté, 36e) qui a été mis à contribution d’entrée en coupant un centre de Davies (41e) et une tentative de Musiala (43e). Malheureusement pour Paris, il n’aura tenu moins d’un quart d’heure avant d’être remplacé par El Chadaille Bitshiabu (5, 46e) qui se rattrape bien en revenant couper un ballon dangereux qu’il avait perdu (77e).

Achraf Hakimi 5/10

Diminué depuis son retour du mondial par une cuisse douloureuse, le Marocain s’est accroché tant bien que mal pour contenir les percussions de Davies. Positionné très haut, il n’a pas toujours été bien servi par Verratti ou Messi alors que ses appels offraient de vraies solutions. Surtout, il est à l’origine de la meilleure occasion parisienne en pressant Sommer.

Vitinha 5/10

Au milieu, le Portugais a certainement été l’un des seuls à être au niveau de ce rendez-vous européen. De la disponibilité, de l’activité mais un manque d’impact physique qui l’a empêché de récupérer des ballons. Il a été bougé dans certains duels. Il manque surtout la balle qui aurait pu tout changer : face au but vide, son tir manque de puissance et permet à De Ligt de revenir en catastrophe (38e). Remplacé par Ekitike (82e).

Marco Verratti 2/10

Si fiable d’ordinaire dans les grands rendez-vous, l’Italien a complètement sombré. En abusant de sa capacité à conserver le ballon, il a coulé le PSG. D’abord en tentant d’effacer deux adversaires dans sa surface de réparation. Il n’a visiblement pas retenu la leçon et perd, loin de son but, la balle qui amène le deuxième but allemand (0-2, 90e). Dommage avant ses deux erreurs majeures, il s’était montré combatif.

Fabian Ruiz 4/10



Il a commencé tambour battant avec une grosse activité pour couper des offensives dangereuses aux abords de sa surface (4e, 9e). Mais il a petit à petit sombré physiquement et a perdu toute influence sur le jeu parisien. Remplacé par Warren Zaïre-Emery qui a tenté d’apporter mais sans succès.

Nuno Mendes 5/10

La fin de match aller du latéral gauche parisien avait laissé penser qu’il pouvait être une arme pour les Parisiens. Le Portugais a, par séquences eu du mal à contenir Coman, mais il s’est surtout montré très brouillon sur le plan offensif en abusant des un contre un. Il offre tout de même un ballon de but à Messi (25e), bien repris par Davies et effectue des retours précieux tout de même pour retarder l'échéance.

Lionel Messi 3/10

Face au pressing imposé par les Munichois, l’Argentin a manqué de variété. Au duel, il a perdu un nombre important de ballons et n’a surtout jamais pesé sur le match. A l’exception de cette opportunité où il est bien repris par Davies (25e), le champion du monde n’a jamais été en position de créer le danger.

Kylian Mbappé 4/10

Le danger numéro 1 du PSG a été parfaitement muselé par Stanisic et Upamecano. Ses premières courses (2e, 20e) ont fait passer un frisson mais ce fut bien tout. En première période il n’avait touché que neuf ballons, preuve que les Allemands ont parfaitement coupé la relation qu’il pouvait avoir avec ses partenaires. Dommage qu’il ne soit resté que dans sa zone préférentielle. Il a tout de même tenté sur une frappe en pivot captée par Sommer (67e) et initie le pressing qui amène la meilleure occasion parisienne.