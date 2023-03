Les notes du PSG face à Nantes : Mbappé marque l'histoire, Donnarumma se manque

Porté par un duo Mbappé-Messi, Paris s'est défait de Nantes qui est revenu dans la rencontre après une bourde de Donnarumma.

Gianluigi Donnarumma /10

Dans la période trouble du PSG, le gardien italien a été l’un des seuls à assurer. Contre Nantes, il a retrouvé cette fébrilité entrevue à plusieurs reprises depuis son arrivée. Sur un débordement anodin de Blas, il oublie de fermer son premier poteau et encaisse un but largement évitable (2-1, 31e). Il fait passer un nouveau frisson en repoussant plein axe, une frappe flottante de Mollet (37e).

Marquinhos 5/10

De l’énergie et une liberté qu’il affectionne particulièrement pour apporter le surnombre sur les côtés ou dans la surface. S’il se rattrape en contrant une frappe de Sissoko après un dégagement plein axe (37e), le capitaine est au marquage de Ganago sur l’égalisation nantaise (2-2, 38e). Touché à la hanche, il cède sa place à Bitshiabu (77e).

Sergio Ramos 6/10

L’Espagnol a été tout en contrôle et a apporté beaucoup de sécurité dans le jeu pour permettre à Marquinhos et Danilo Pereira de sortir de leur défense. Il a eu peu de situations à gérer mais s’en est chargé avec autorité devant Ganago (15e) ou Sissoko (23e). Une prestation dans la continuité de ses dernières sorties.

Danilo Pereira 7/10

Encore beaucoup de sérénité dans ce rôle de défenseur central. A l’aise sous la pression de Mollet ou Blas, le Portugais s’est régulièrement projeté au-delà de sa ligne médiane pour apporter le surnombre. Une belle percée dans la surface mais personne ne le suit alors qu’il donne un ballon de but qui passe devant la cage de Lafont. Surtout, il permet à Paris de respirer en plaçant une jolie tête croisée (3-2, 60e).

Nordi Mukiele 4/10

Déjà pas au mieux physiquement, le Français a pris quelques coups par Pallois (29e) ou Hadjam qui ne l’ont pas aidé. Mais le latéral est impliqué sur les deux buts nantais : il semble d’abord attentiste pour soutenir Vitinha face à Blas (1-1, 31e) et complètement spectateur sur le corner qui amène l’égalisation (37e). A nouveau touché, il a finalement laissé sa place à Carlos Soler, régulièrement oublié sur le côté droit.

Warren Zaïre-Emery /10

En position de milieu défensif (son poste favori), le jeune titi a joué avec beaucoup de sûreté, parfois trop. S’il perd quelques ballons évitables, il n’a pas non plus hésité à jouer de l’avant et se procure même une occasion de tuer définitivement le match mais voit sa tentative repoussée par Lafont (74e). Remplacé par Pembele qui offre la balle du record à Mbappé (4-2, 90e + 2).

Vitinha 5/10

Un premier acte qui lui a permis de jouer très haut, de créer quelques bons mouvements avec Mukiele et de régaler le Parc sur un joli geste technique. Des intentions moins visibles seconde période et un poids qui a peu à peu décliné, même s’il remonte le ballon sur l’action qui amène le dernier but parisien (4-2, 90e + 2).

Fabian Ruiz 6/10

Il connaît un léger trou en milieu de seconde période mais l’Espagnol donne l’impression de trouver de plus en plus ses marques et de gagner en volume. Quelques combinaisons intéressantes avec Messi et Mbappé, dont celle qui amène le second but parisien. Il a aussi récupéré beaucoup de ballons et s’est montré précieux dans les derniers instants.

Nuno Mendes 6/10

On ne le dit pas assez mais le Portugais est aussi l’une des armes de ce PSG. Du volume de jeu, des courses impressionnantes et couloir bien protégé. On retiendra notamment son centre qui amène l’ouverture du score de Messi (1-0, 12e) mais aussi son énorme retour devant Ganago (68e).

Lionel Messi 7/10

Malgré de nombreuses pertes de balles, l’Argentin a été entreprenant et a souvent cherché à combiner avec Mbappé. Auteur de l’ouverture du score en reprenant subtilement un centre détourné de Mendes, il s’est procuré de nombreuses situations (20e, 33e, 68e, 77e).

Kylian Mbappé /10

Il a l’habitude de forcer la décision. En marquant sa 201e réalisation face à Nantes (90e +2), il est parvenu à battre le record de buts dans l’histoire du PSG, détenu jusque-là par Edinson Cavani. Avant cela, il s’est montré altruiste en servant notamment Danilo Pereira sur le but du 3-2 (60e). Tout proche de marquer sur une frappe puissante.