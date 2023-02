Les notes du PSG face à Montpellier : Messi régale, Fabian Ruiz se révèle

L'Argentin a donné le tempo de la rencontre face au MHSC, bien aidé par l'Espagnol qui a apporté beaucoup de solutions.

Gianluigi Donnarumma 5/10

Dans une soirée tranquille comme rarement depuis la reprise, il a su rester vigilant sur une frappe de vigilant stoppée en deux temps. Toutefois, il ne peut rien sur la frappe soudaine de Nordin mais se montre serein sur la reprise de Savanier (90e + 4).

Achraf Hakimi 7/10

Le latéral marocain a des jambes de feu et il les a mises à profit pour effectuer des retours défensifs impeccables mais aussi pour apporter son écho offensif alors que le PSG manquait de poids devant. Il marque d'abord un but exceptionnel refusé pour une position de hors-jeu de Fabian Ruiz au départ (52e), avant d’être à l’origine du premier but parisien inscrit par l’Espagnol (55e) et de placer une frappe dangereuse (88e). A noter également quelques débordements comme on n’en voit rarement.

Marquinhos 6/10

Malgré le peu d’initiative offensive du MHSC, le capitaine a amené beaucoup de sérieux et de sérénité dans chacune de ses interventions et dans son positionnement. Son retour sur Mavididi est précieux (75e). A l’exception d’un débordement de l’Anglais (71e), il n’a jamais été en difficulté.

Sergio Ramos non noté/10

Le défenseur espagnol obtient le penalty manqué par Mbappé. Présent au duel, il se fait sonner par Kouyaté (30e) et doit laisser sa place, après avoir ressenti quelques vertiges et une douleur à l’adducteur gauche, à Renato Sanches (6, 32e). Le Portugais a montré quelques bonnes séquences qui laissent entrevoir un retour en forme. Il est à l’origine du deuxième but (72e) et sert parfaitement Messi dans la profondeur (86e).

Nuno Mendes 5/10

Pour son premier match de L1 depuis sa blessure au mondial, le Portugais était sur la réserve. Quelques accélérations mais surtout beaucoup de vigilance défensive. Il revient tout doucement mais n’est pas encore dans sa meilleure version. Remplacé par Bernat (70e) qui a fait preuve de suffisance sur le but montpelliérain.

Carlos Soler 4/10

Son investissement n’est pas en cause. L’Espagnol est le deuxième parisien à avoir le plus couru mais dans la construction du jeu, il apporte peu et manque de fiabilité. Pas mal de déchets techniques qui ont ralenti son équipe.



Danilo Pereira 6/10

II a d’abord commencé en position de milieu défensif devant la défense avant de prendre la place de Ramos dans la charnière. Peu importe son positionnement sur le terrain, le Portugais est toujours aussi fiable.

Fabian Ruiz 7/10

Voilà le Fabian Ruiz que l’on voulait voir. Fini les passes latérales, l’Espagnol a trouvé beaucoup de verticalité dans ses transmissions et ses courses. Ce PSG a besoin d’un milieu qui entre dans la surface, combine et il en a fait la démonstration que ce soit sur l’ouverture du score pour son premier but sous ses nouvelles couleurs ou sur son ouverture délicieuse pour Messi.

Vitinha 5/10

Ballotté entre plusieurs positions au milieu de terrain, le Portugais semble en manque de repères. Face au MHSC, il a été intéressant pour gêner la première relance mais a parfois commis quelques fautes techniques. Pas facile de se situer non plus quand Messi revient régulièrement dans sa zone. Remplacé par Warren Zaïre-Emery (70e) qui a effacé sa petite bourde contre Reims en se créant une belle opportunité (76e) puis en devenant le plus jeune buteur de l’histoire du PSG (90e + 1).

Lionel Messi 7/10

Piqué dans son orgueil après sa terne prestation contre Reims, l’Argentin a régalé. A la création ou à la finition, il a été un poison constant pour dicter le rythme de la rencontre et apporter de la variété dans le schéma offensif parisien. En seconde période, son association avec Fabian Ruiz a fait des étincelles, à l’image de son but subtil (72e). Investi, on l’a régulièrement vu tenté de récupérer des ballons.

Kylian Mbappé non noté /10

De la soirée de la soirée de l’attaquant français, on retiendra évidemment ce penalty à retirer, qu’il a manqué à deux reprises (8e et 10e) mais surtout cette sortie sur blessure, visiblement touché à la cuisse droite. Remplacé par Ekitike (6, 22e) qui a d’abord eu du mal à se fondre dans le jeu de son équipe avant de monter en puissance. Du combat dans le jeu dos au but, de bons appels (pas toujours bien servis) et une passe décisive sur l’ouverture du score de Ruiz (55e).