Les notes du PSG face à la Juventus : Mbappé et Marquinhos en sauveurs

Avec un but et une passe décisive, le Français a porté Paris, bien aidé par son capitaine dont les interventions décisives ont été nombreuses.

Gianluigi Donnarumma 4/10

L’Italien a vu passer de nombreuses frappes turinoises passées tout proches de sa cage. Sur l’égalisation de Bonucci (1-1, 39e), son intervention semble ralentir le ballon et mettre le défenseur dans les meilleures conditions pour conclure. Pas forcément rassurant non plus que ce soit dans son jeu au pied où sur certaines interventions, comme sur ce centre de Cuadrado (58e).







Achraf Hakimi 3/10

Hormis quelques bons retours comme face à Miretti (5e), le latéral a encore montré peu de fiabilité. Friable dans le duel, il a éprouvé les pires difficultés dans le un-contre-un à l’image du but turinois (39e) où il manque clairement d’agressivité. Un apport offensif nul, certainement explicable par une volonté de faire attention à son positionnement défensif. Mais même face à Chiesa, qui n’avait plus joué depuis décembre 2021, il est apparu en grande difficulté.







Sergio Ramos 5/10

Cette impression répétée qu’il n’est pas toujours là où le danger se trouve. Cela a parfois du bon mais cela interroge aussi. Mal positionné, il laisse l’opportunité à Miretti de frapper dans la surface (34e) et a parfois eu du mal à sortir sur le porteur du ballon. Mieux en fin de match, où il remporte des duels aériens et facilite les relances.







Marquinhos 7/10

Après un début de saison contrasté, le capitaine a été le seul défenseur à la hauteur dans l’intensité. Toujours bien placé, il est parvenu à couper de nombreux centres adverses (37e) et a stoppé des situations chaudes (4e, 66e). Surtout, il intervient in extremis pour tacler devant Miretti en position de frappe dans la surface (34e).







Juan Bernat 3/10

On pourra dire qu’il a parfois défendu à deux contre un mais dans son duel direct avec Cuadrado il a passé une soirée très compliquée, souvent pris par les accélérations (36e) ou le placement du Colombien. Comme ce fut le cas sur l’égalisation (39e). Remplacé par Nuno Mendes, buteur sur son deuxième ballon (2-1, 70e) dont la vitesse et la puissance ont fait mal d’entrée.







Fabian Ruiz (non noté)

Comme une très grande partie de son équipe, il a vécu un début de match compliqué mais a dû quitter ses coéquipiers (21e). Remplacé par Renato Sanches (4) dont les premières minutes ont été extrêmement délicates avec des ballons perdus et une grande difficulté à se retourner. Mieux en seconde, le Portugais a joué plus simple et a réussi à combiner sans pour autant être impérial sur le plan défensif.







Marco Verratti 5/10

Le milieu de terrain des grands soirs est resté à Paris. L’Italien qui a l’habitude de résister au pressing adverse a été emporté par les vagues turinoises et a perdu des ballons, parfois très chauds, notamment sur l’occasion de Miretti. Mieux en seconde où il a réussi à organiser le jeu. Averti, il est remplacé par Danilo Pereira (88e).







Vitinha 4/10

Le Portugais semble connaître un creux physiquement. Face à la Juventus, il a eu du mal à accélérer balle au pied et à connu du déchet sur ses prises de balle. Son premier contrôle raté amène une frappe dangereuse de Locatelli (8e). Un peu en seconde pour aider à conserver la balle sur certaines séquences même s’il a connu quelques défaillances évitables.







Carlos Soler 3/10

Placé devant les trois milieux, il n’a jamais su faire avancer le jeu et a eu du mal à se situer. Souvent de dos, il a cherché Messi comme relais avec pas mal de déchets. Au final peu d’influence même dans son repli défensif.







Lionel Messi 5/10

L’absence de Neymar, d’ordinaire son relais principal, lui a été préjudiciable. L’Argentin n’a jamais su accélérer le jeu comme à son habitude et a régulièrement cherché Mbappé. Il est tout de même impliqué sur le deuxième but parisien en servant le Français mais a parfois fait les mauvais choix.







Kylian Mbappé 8/10

Des dribbles et des courses qui ont fait du mal à la défense adverse, malgré peu de ballons touchés en première, et du bien à ses partenaires. Avec un but incroyable, ponctué d’un petit pont sur Gatti et d’un crochet sur Locatelli, et une passe décisive, il sauve Paris. Et rappelle que dans les grands soirs, il ne se manque rarement.