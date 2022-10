Les notes du PSG face à Haïfa : Messi, Neymar, Mbappé... la "MNM" a tout dynamité

Les trois attaquants parisiens ont offert un festival offensif face aux Israéliens. Et le score aurait pu être bien plus large.

Gianluigi Donnarumma 5/10

Hormis deux tirs captés (22e, 59e) et un autre détourné, il n’a quasiment rien à faire mais prend deux pions. Soirée frustrante mais rassurante lorsqu’il a été mis sous pression sur son jeu au pied.







Achraf Hakimi 6/10

Attentif à son positionnement défensif, le Marocain a mis du temps à lâcher les chevaux. S’il a provoqué, il a connu du déchet. Mieux protégé par Fabian Ruiz en seconde, ses montées ont été plus tranchantes. Il manque certes un duel face à Cohen (57e) avant d’offrir un but à Mbappé (5-2, 64e) sur un centre millimétré et de pousser Goldberg à la faute (6-2, 67e).







Sergio Ramos 6/10

A l’exception d’un duel perdu de la tête en début de seconde période, il a parfaitement cadré Pierrot (6e). Tantôt avec autorité, tantôt avec tranquillité. Un match sans grande difficulté et pas impliqué sur les buts encaissés par son équipe.







Marquinhos 5/10

Toujours à l’aise dans la lecture des centres, il a coupé quelques ballons mais est battu sur le premier duel aérien qui amène le second but israélien. Vigilant mais peu d’interventions à effectuer par ailleurs.







Juan Bernat 4/10

Proche de Seck sur le premier but adverse, il couvre ce dernier sur son deuxième but de la tête. Pas toujours en réussite dans le duel comme cette hésitation face à Seck (11e), il n'a eu que peu de soutien et contrairement à son habitude, son apport offensif a été extrêmement limité.







Vitinha 6/10

Encore une fois un abattage capital. Le Portugais n’a peut-être pas tout réussi avec quelques passes ratées en première période mais il n’a pas compté les allers-retours et on l’a encore vu porter le ballon avant sa sortie. Remplacé par Zaïre-Emery (79e) qui a semblé tout de suite très à l’aise.







Fabian Ruiz 5/10

Tout proche de marquer sur sa première incursion, il perd son duel face à Cohen. Plus brouillon ensuite, il a été moins influent que lors de ses deux dernières sorties sous le maillot parisien même s’il a énormément couru. Plus défensif en seconde, il a bien couvert les montées de Hakimi (58e).







Renato Sanches 5/10

Pas encore la meilleure version du portugais. Placé en sentinelle devant la défense, il ne s’est pas économisé (presque 6 km parcouru à la mi-temps) mais a eu peu de réussite et de poids à la récupération. Quelques bonnes interventions tout de même à la demi-heure, dont une qui mène au but de Neymar (35e). Remplacé par Soler qui marque son premier but sous le maillot parisien (7-2, 82e)







Neymar 7/10

On pourra toujours lui reprocher son déchet, ses pertes de balles ou sa trop grande proportion à garder le ballon mais le Brésilien a aussi fait preuve de beaucoup d’altruisme. Il manque une première occasion (14e) avant de se rattraper sur un service parfait de Messi. A l’origine aussi du but contre son camp de Goldberg.







Lionel Messi 8/10

Pas forcément son plus grand match en termes de rythme mais tout ce qu’il a fait a été d’une justesse infinie. Deux buts sublimes (19e, 24e), deux passes décisives pour Neymar (35e) et Soler (84e) et une barre transversale (77e). Il est aussi au départ du second but de Mbappé, en lançant Hakimi (64e). Un régal !







Kylian Mbappé 8/10

Le Français a trouvé le dosage parfait entre initiatives personnelles et collectives. Deux buts presque copié-collé, une passe décisive et des déplacements constants sur le front de l’attaque qui ont fait beaucoup de mal à l’image du but de Neymar, où il embarque deux défenseurs. Remplacé par Ekitike (78e) qui a eu deux occasions d’ouvrir son compteur.