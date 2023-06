Les notes du PSG face à Clermont : Messi l'adieu muet, Ramos termine sur un classique

L'Argentin quitte sans faire trembler une dernière fois les filets contrairement à Sergio Ramos qui a de nouveau un but rageur de la tête.

Gianluigi Donnarumma 5/10

Trois situations chaudes et trois buts. Le gardien italien n’a presque rien eu à faire ou presque mais est allé chercher le ballon à trois reprises au fond de ses filets, pas vraiment aidé par la passe en retrait complètement manquée de Verratti et l’apathie de sa défense sur les deux dernières réalisations adverses. Un arrêt tout de même sur une Madjer de Rashani (67e). Remplacé par Letellier (80e).

Warren Zaïre-Emery 4/10

Le titi ne devait initialement jouer que 45 minutes afin d’être disponible pour la finale du championnat de France U19 à Aurillac. Titularisé côté droit, le milieu de formation a semblé dépassé, pas aidé par les compensations inexistantes de Danilo Pereira. Deux des trois buts clermontois viennent de son côté. Il concède un penalty (35e) que Kyei manque complètement.

Danilo Pereira 4/10

D’ordinaire si appliqué et décisif, le Portugais a été friable, hésitant, s’autorisant des montées hasardeuses. Trop loin du porteur de balle par séquence, il l’est notamment sur l’égalisation des Auvergnats juste avant la mi-temps. Cela sentait vraiment le match sans enjeu. Mieux dans la seconde partie de la deuxième période. Remplacé par Gharbi (89e).

Sergio Ramos 6/10

Sa dernière sous le maillot parisien a été consacrée par un classique : un centre de Vitinha et surtout une tête croisée où il s’élève plus haut que tout le monde (16e). Un match sans grande intervention mais un placement assez juste qui lui a permis de dégager quelques ballons chauds

El Chadaille Bitshiabu 4/10

Tout au long de la saison, Galtier a souvent été blâmé sur sa gestion des jeunes. La copie globale de cette année rendue par le jeune parisien lui donne entièrement raison. Face à Clermont, il y a bien sûr de bonnes relances mais sa lecture du jeu et son positionnement restent très limitées. A l’image de son marquage sur le but refusé à Clermont (4e). Une action qui se reproduit sur le troisième but adverse. Remplacé par Marquinhos (80e).

Achraf Hakimi 5/10

Aligné côté gauche, lui aussi a fourni un match assez léger, ce qui peut se comprendre vu l’absence d’enjeu du match. Il obtient le pénalty inscrit par Mbappé et s’est régulièrement montré très offensif. Mais il lâche le marquage de Zeffane sur l’égalisation clermontoise.

Vitinha 5/10

De l’énergie comme souvent sans grande influence mais une passe décisive pour le dernier but de Sergio Ramos sous le maillot parisien.



Marco Verratti 4/10



Ses premières touches de balle tout en contrôle laissaient entrevoir une belle soirée mais l’Italien a commis une énorme bourde en manquant sa passe en retrait vers Donnarumma (25e), qui a remis Clermont dans le sens de la marche. Sur le plan défensif, il a laissé trop de liberté à Cham ou Rashani et n’a jamais compensé les montées adverses.

Lionel Messi 5/10

Pour ses adieux au Parc, nourri par quelques sifflets, l’Argentin a eu l’opportunité de marquer son 17e but de la saison. Hakimi et Mbappé lui ont pourtant offert à deux reprises mais à chaque fois, le septuple Ballon d’or a mis le ballon au-dessus. Tout proche aussi d’augmenter son compteur passe décisive (14e).

Hugo Ekitike 4/10

Il était temps pour lui que la saison se termine. Seul au second poteau, l’attaquant a manqué sa seule occasion de la rencontre pourtant l’une des plus belles du match. Ses premières touches de balles montrent à quel point il manque de confiance et qu’il n’a jamais réussi à s’intégrer dans le jeu parisien.

Kylian Mbappé 6/10

Sans forcer, la star parisienne a conforté son statut de meilleur buteur du championnat en transformant un penalty. Il offre aussi un caviar à Messi sur une accélération dont il a le secret. Le capitaine de l’équipe de France n’avait pas besoin d’en faire plus.