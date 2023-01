Les notes des Parisiens face au Pays de Cassel : Mbappé en mode record, Neymar retrouve de la simplicité

L'attaquant français a inscrit le premier quintuplé de l'histoire du club de la capitale quand le Brésilien a a marqué un but et délivré deux passes.

Keylor Navas 5/10

A-t-il eu un arrêt à effectuer ? Oui, deux même ! Mais pour cela le Costaricien a dû attendre la 70e. Il n’a quasiment rien eu à faire et a surtout risqué de prendre un coup de froid.



Timothée Pembélé 6/10

Le jeune parisien effectuait son retour à la compétition après sa rupture des ligaments croisés en avril dernier. Malgré un manque de repères évident, le latéral parisien a bien tenté d’animer son couloir et a même été tout proche de délivrer une passe décisive pour Mbappé qui manquait sa reprise (25e). Une bonne intervention pour empêcher Bruneel de partir au but (15e). Remplacé par Hakimi (59e).

Sergio Ramos 5/10

Dans une rencontre où l’adversaire n’a que rarement franchi la ligne médiane, il a eu tout loisir de se positionner très haut. Aucune intervention défensive à effectuer mais de bonnes anticipations et de la vigilance. Remplacé par El Chadaille Bitshiabu (66e).

Danilo Pereira 6/10

Face aux amateurs du Pays de Cassel, ses courses ont parfois donné l’impression qu’il avait des jambes de feu. Le Portugais est resté vigilant pour couper quelques ballons en profondeur et est à la récupération sur le quatrième but parisien (4-0, 41e).

Nuno Mendes 6/10

Pour son premier match depuis Portugal-Nigéria lors de la Coupe du monde, le latéral gauche a effectué une rentrée décisive. Tout proche d’offrir une passe décisive pour Mbappé après un bon décalage de Neymar (25e), il délivre une offrande pour le Français sur l’ouverture du score (1-0, 30e). Remplacé par Bernat (46e).

Renato Sanches 5/10

On attend de lui qu’il casse les lignes, apporte du rythme et du surnombre mais le Portugais est resté très tranquille. Intéressant dans la récupération parisienne, il n’a finalement que très peu participé aux offensives parisiennes même s’il est tout proche de trouver la lucarne (55e). Remplacé par Fabian Ruiz (59e).

Vitinha 6/10

Comme lors de ces dernières sorties, le Portugais a récupéré beaucoup de ballons mais il a cette fois eu un apport offensif non négligeable. Impliqué sur le troisième but parisien, il délivre ensuite sa première passe décisive de la saison (4-0, 41e) et aurait pu augmenter ses statistiques si Fabian Ruiz avait conclu (63e) ou si un défenseur n’avait pas repoussé sa tentative devant la ligne (54e).

Carlos Soler 5/10

Son compteur statistique tourne mais ses prestations restent tout de même très insipides. Placé à droite dans un 4-4-2, il n’a pas eu un grand impact sur la construction du jeu. Quelques combinaisons avec Pembélé, une offrande pour Neymar qui termine au-dessus (38e) mais il marque un but d’une petite talonnade dans les six mètres (64e) et sert parfaitement Mbappé (80e).

Neymar 7/10

Le Brésilien n’a pas tout bien fait (quelques imprécisions techniques par séquences) mais a certainement retrouvé de la confiance, en délivrant deux passes décisives et en marquant un but et aussi un peu de simplicité. Quand il met son jeu de passe au service du collectif, cela fait mal et les décalages ont été nombreux pour les latéraux. Beaucoup d’échanges avec Mbappé. Et parfois trop.

Hugo Ekitike 3/10

C’était un match pour poursuivre un mois de janvier plutôt bien lancé mais face à une équipe inférieure de six divisions, l’ancien Rémois n’a jamais réussi à se mettre en position de frappe ni à offrir une quelconque solution dans le jeu. Pas non plus servi par ses compères. Un match à oublier.

Kylian Mbappé 8/10

Il a commencé par louper quelques offrandes de Pembélé et Mendes avant de se mettre en mode mitraillette pour un quintuplé : le premier dans l’histoire du PSG (29e, 35e, 41e, 56e, 78e). Et puisqu’il affole les records, le Bondynois est aussi devenu le co-meilleur buteur de l’histoire de la Coupe de France (29 buts avec Jean-Pierre Papin ) et n’est désormais plus qu’à quatre longueurs de Cavani pour le titre de meilleur buteur du PSG. Comme rarement cette saison, l’attaquant français a combiné avec Neymar. Plus facile quand on offre de tels espaces.