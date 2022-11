Les notes des Bleus face à la Tunisie : Konaté et Kolo Muani au-dessus du lot

Ce mercredi, l'équipe de France a globalement déçu face à la Tunisie et s'est inclinée 1-0.

C’est d’une bien triste manière que l’équipe de France conclue sa phase de groupes. Face à la Tunisie ce mercredi, Didier Deschamps a décidé de faire tourner son effectif, mais peu ont été à la hauteur de l’évènement. Menés 1-0 par une équipe de Tunisie qui s’est montré très intense dans le pressing et tranchante offensivement, les Bleus ne se sont jamais réellement montrés dangereux mais ont finalement pu égaliser à la toute dernière minute par un but d'Antoine Griezmann. Un but finalement annulé pour une position de hors jeu.

Les notes des joueurs de l’équipe de France face à la Tunisie :

Mandanda (4) : Le gardien rennais n’a pas eu grand-chose à faire en première période, si ce n’est une frappe lointaine de Khazri repoussée des poings. Il aurait peut-être pu sortir plus vite sur le but du Montpelliérain.

Disasi (4) : Placé dans le couloir droit, il n’a pas semblé très à l’aise et, s’il a touché beaucoup de ballons, n’a pas apporté assez de danger sur le côté.

Varane (5) : Taulier de cette équipe sur le papier, le champion du monde 2018 a rassuré par sa lecture du jeu mais s’est parfois montré fébrile à la relance. Remplacé par Saliba (63è) qui s’est fait une frayeur sur l’un de ses premiers ballons mais qui s’est montré rassurant par la suite.

Konaté (7) : Sûrement le meilleur Français sur la pelouse. Impactant dans ses duels et précieux à la récupération, le défenseur de Liverpool a remporté l’intégralité de ses duels, un très grand match et peut-être un nouveau casse-tête pour Deschamps.

Camavinga (5) : Placé latéral gauche, il a eu du mal à trouver ses repères en début de rencontre, perdant plusieurs duels et ballons. Il a ensuite repris confiance et tenté d’apporter le danger avec le ballon.

Veretout (5) : Il a pas mal permuté avec Eduardo Camavinga en début de rencontre. S’il s’est montré présent dans les duels, le milieu marseillais a peiné à s’affirmer et n’a pas été une réelle option sur les offensives des Bleus. Remplacé par Rabiot (63è).

Fofana (3) : Match très compliqué pour le milieu monégasque. Il a gâché plusieurs possibilités de contres français en pêchant dans la dernière passe ou dans sa prise de décision. Sa perte de balle qui mène au but tunisien vient entacher encore plus sa prestation. Remplacé par Griezmann (73è) qui a apporté beaucoup plus de mobilité dans le milieu et qui s’est montré très juste dans ses transmissions. Le Madrilène a cru être récompensé de son entrée par le but égalisateur à la toute dernière minute, d'une belle reprise du droit. Mais son but a finalement été refusé pour une position de hors-jeu.

Tchouaméni (6) : Habitué à gratter des ballons dans le milieu, le joueur du Real Madrid s’est occupé de la construction du jeu des Bleus. Il a permis à son équipe de faire tourner un peu le ballon et de temporiser entre les offensives tunisiennes et a essayé de jouer vers l’avant.

Guendouzi (3) : Place sur le côté gauche, le Marseillais n’a jamais réussi à se rendre disponible pour ses coéquipiers. Lorsqu’il a eu le ballon, l’ancien Gunner s’est montré trop neutre et n’a pas non plus apporté dans l’impact physique comme il en a l’habitude. Une première dans un Mondial à oublier. Remplacé par Dembélé (79è), qui a tenté d’apporter du danger par sa vitesse et sa qualité de centre.

Coman (5) : L’ailier du Bayern a beaucoup tenté de percuter sur le côté droit mais a trop rarement été suivi par ses coéquipiers. Il aurait pu ouvrir le score à la 25è mais a manqué son contrôle dans la surface. Remplacé par Mbappé (63è) qui a apporté un peu de percussion à un côté gauche qui en a cruellement manqué, se créant une occasion tout seul en fin de rencontre.

Kolo Muani (6) : Il a été l’un des joueurs les plus en vue de la première période côté tricolore. Ses prises de balle ont souvent amené le danger dans la défense adverse, mais l’ancien Nantais a lui aussi été souvent esseulé devant, l’obligeant parfois à devoir faire face à plusieurs défenseurs tunisiens sans avoir de soutien. Il était tout proche d'égaliser sur une frappe à l'entrée de la surface à la 90è.