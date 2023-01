Les nominés du trophée FIFA The Best sont connus !

Ce jeudi, les 14 nominés pour le prix du FIFA The Best ont été dévoilés.

Qui succédera à Robert Lewandowski au trophée FIFA The Best ? En 2021, l’attaquant polonais avait été récompensé de ses 69 buts (clubs et sélections confondues) et avait remporté cette récompense individuelle pour la deuxième fois consécutive, et est de nouveau nominé cette année.

Ce jeudi, les 14 finalistes pour l’édition 2022 ont été dévoilés. Et sans grande surprise, les joueurs qui ont brillé pendant la Coupe du monde sont mis à l’honneur. Ainsi, le Paris Saint-Germain est bien représenté avec Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar et Achraf Hakimi, qui ont tous atteint le dernier carré du Mondial avec leur sélection respective et qui se sont distingués individuellement. Élu Ballon d’Or 2022 après sa formidable saison avec le Real, Karim Benzema est bien évidemment nominé.

Parmi les autres nominés, on retrouve la pépite anglaise Jude Bellingham, qui s’est également distingué au Qatar mais aussi tout au long de l’année, tout comme les joueurs du Real Madrid Luka Modric et Vinicius, vainqueurs de la Ligue des Champions 2022. L’attaquant de Manchester City Julian Alvarez, lui aussi très performant pendant la Coupe du monde, figure dans la liste aux côtés de ses deux coéquipiers chez les Skyblues Kevin De Bruyne et Erling Haaland, toujours plus impressionnant depuis son arrivée en Angleterre. Enfin, Mohamed Salah et Sadio Mané, très performants avec Liverpool, complètent cette liste.

La liste des nominés :