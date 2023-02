Les mots forts de Dejan Lovren après la défaite à Auxerre

Le défenseur croate n'a pas du tout apprécié l'attitude de son équipe, renversée en seulement quelques minutes sur la pelouse d'Auxerre.

Dans une meilleure dynamique ces dernières semaines, l'Olympique lyonnais a de nouveau calé à Auxerre en ouverture de la 24e journée de Ligue 1 et voit certainement ses derniers espoirs d'Europe via le championnat s'envoler.

"On n'a pas montré les couilles"

Une défaite survenue en seconde période avec deux buts concédés presque coup sur coup et au terme d'une prestation une nouvelle fois décevante.

De quoi énerver Dejan Lovren au coup de sifflet final sur Prime Vidéo : "Nos supporters sont derrière nous, je voulais les remercier. C'est important qu'ils soient derrière nous, même quand on perd. Je veux dire désolé à tous les supporters qui sont venus ce soir", a lancé le Croate.

"La deuxième mi-temps spécialement, c'est inacceptable. On n'a pas montré le caractère, on a lâché les dix premières minutes en deuxième période. Cela ne suffit pas. On n'a pas montré les couilles."

Une nouvelle fois, l'OL a-t-il pris son adversaire de haut ? "On pense qu'ils vont nous laisser gagner le match. On est bêtes de penser comme ça. On a besoin de beaucoup travailler, de parler, on a besoin d'avoir de la constance mais on ne l'a pas", poursuit le finaliste du Mondial 2018.

"On joue bien contre les grandes équipes. Je ne vais pas dire qu'Auxerre n'est pas grand. Mais nous on a été nuls en deuxième période."