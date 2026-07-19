Ces dernières heures, le mercato a réservé son lot de rebondissements : Al-Ittihad s’est heurté au refus catégorique d’Al-Ahly du Caire de laisser partir l’un de ses joyaux, malgré une proposition financière musclée. Le club saoudien a donc essuyé un revers dans sa quête de renforts avant le coup d’envoi de la nouvelle saison.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, l’Ittihad a ouvert des négociations avec Al-Ahly pour recruter le milieu de terrain Imam Ashour lors de ce mercato estival, en proposant une indemnité de transfert initiale de 6 millions de dollars et un salaire annuel de 4 millions de dollars au joueur.

Selon le quotidien, la direction du club égyptien a rejeté cette proposition, estimant qu’elle devait obtenir une indemnité de transfert plus élevée pour envisager de céder l’un de ses piliers. Al-Ahli avait recruté le milieu de terrain en juillet 2023 en provenance du club danois de Midtjylland pour un montant d’environ 3 millions de dollars.

Le joueur, qui touche actuellement environ 315 000 dollars par an chez les Rouge et Blanc, aurait été séduit par les émoluments proposés ; mais la position ferme de la direction a bloqué l’opération.

Dans la foulée, Al-Riyadiah indique que le nom de Marwan Attiya, autre milieu de terrain du club égyptien, a été proposé à Al-Ittihad par l’intermédiaire du même agent, qui gère les dossiers des deux joueurs.

Selon le média, Al-Ahly aurait reçu une proposition de 3,5 millions de dollars pour le transfert de Marwan Attia, plus un salaire annuel de 2,5 millions de dollars, alors que le joueur perçoit actuellement environ 257 000 dollars par an dans son club.

En conclusion, le départ de Marwan Attia semble peu probable, la direction de l’Al-Ahly souhaitant conserver son milieu de terrain malgré l’offre reçue.