Les meilleures punchlines dans le monde du football en 2022

Du "andá pa' allá, bobo" de Messi aux déclarations amusantes de Luis Enrique. Il y en a pour tous les goûts...

Comme à la fin de chaque année, c'est le moment de faire le point. A GOAL, nous essayons cette fois de rassembler quelques-unes des phrases les plus importantes qui sont apparues dans le monde du football en 2022. La Coupe du monde, l'événement le plus important de ce sport, a laissé plusieurs traces qui resteront dans les mémoires et font déjà partie de l'histoire...

Messi

"Qu'est-ce que tu regardes, imbécile ? Va là-bas, imbécile". C'est, peut-être, la phrase la plus forte laissée par 2022. Cela s'est passé après le match entre l'Argentine et les Pays-Bas, en quart de finale de la Coupe du monde. L'Argentin a croisé le joueur néerlandais Wout Weghorst après une séance de tirs au but très chaude.

"Van Gaal vend qu'il veut jouer du bon football et il ne fait que lancer des ballons". Une autre déclaration forte de l'Argentin après l'Argentine contre les Pays-Bas.

"Faites-nous confiance, nous ne vous laisserons pas tomber". La phrase des 10 est apparue après la défaite de l'Argentine contre l'Arabie saoudite, lors du premier match de la Coupe du monde.

Luis Enrique

"Streamers du monde, reculez, je vais en descente et sans freins". Les débuts du désormais ancien sélectionneur de l'Espagne ont été une surprise.

"J'adore le truc de 'Luis Padrique'. Si vous dites tous que je suis votre père, je ne sais pas ce que je vais faire de ma paie".

"Mon relai sur le terrain ? Facile : M. Ferran Torres. Si je ne le dis pas, ma fille va me couper la tête".

"Si Ferran marque, je fêterai beaucoup. Mais s'il fait la célébration factice, je le change immédiatement, je le mets dans les tribunes et il ne remettra plus jamais les pieds sur le terrain". Juste la bonne quantité de blagues.

Gianni Infantino

"Aujourd'hui, je me sens qatari, arabe, africain, gay, handicapé, travailleur, immigré...". Le président de la FIFA, le 19 novembre, en réponse aux critiques concernant son choix du Qatar comme pays hôte de la Coupe du monde.

Hervé Renard

"Toutes les étoiles sont alignées". L'Argentine n'avait pas perdu depuis trois ans et quatre mois, mais l'Arabie saoudite lui a réservé une grosse surprise lors de la Coupe du monde.

Walid Regragui

"Nous sommes les Rocky Balboa de cette Coupe du monde", a déclaré l'entraîneur du Maroc, la surprise du tournoi.

Cristiano Ronaldo

"Le rêve était beau tant qu'il a duré". La star portugaise, après avoir été éliminée de la Coupe du monde.

Piqué

"Depuis mon plus jeune âge, je ne voulais pas être footballeur, je voulais être un joueur du Barça". Le Catalan a annoncé qu'il raccrochait les crampons.

"J'ai toujours dit qu'après le Barça, il n'y aurait pas d'autre équipe et c'est comme ça que ça se passera".

"Et tu me connais. Tôt ou tard, je reviendrai. Visca el Barça toujours".

Benzema

"J'ai réalisé les trois rêves que j'avais dans ma vie : acheter une maison pour ma mère, signer au Real Madrid parce que c'est le meilleur club du monde et le troisième est le Ballon d'Or".

Florentino Pérez

"Mbappé n'a pas trahi le Real Madrid. Il a montré son désir de jouer ici et il l'a exprimé. Quinze jours avant, il a changé de décision."

"Le rêve de Mbappé était de jouer au Real Madrid, nous voulions le faire en août dernier et ils ne l'ont pas laissé partir".

Lewandowski

"Je suis dans le club que je veux (Barcelone) et quand vous vous sentez à l'aise et heureux, tout est plus facile."

Neymar

"Je suis psychologiquement détruit. C'est probablement la défaite qui m'a rendu le plus mauvais". C'est une partie du message que Neymar a écrit sur son Instagram, un jour après l'élimination en quart de finale contre la Croatie.

Guardiola

"Pourquoi est-il si difficile de gagner la Ligue des champions ? Parce que le Real Madrid est toujours là."

Marcelo

"Je suis arrivé avec 18 à une merveilleuse aventure, je pensais pouvoir aller haut et je pars d'ici en étant le joueur qui a gagné le plus de titres dans l'histoire du meilleur club du monde." Le défenseur latéral brésilien a fait ses adieux au Real Madrid cette année.

Vinicius

"Le bonheur d'un Brésilien noir victorieux en Europe est beaucoup plus ennuyeux".

Simeone

" En 2016, Xavi a dit que le style de l'Atletico n'était pas celui des grandes équipes. Il pourra désormais afficher ce qu'il cherche, ce qu'il veut, ce qu'il imagine et ce avec quoi il a grandi depuis son berceau à Barcelone. Dans notre jeu, nous essayons de prendre le jeu là où nous pouvons leur faire mal".

Xavi

" Je ne pense pas que les fans du Barça aient compris la façon de jouer de l'Atletico, ça ne colle pas. Cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas de mérite ou qu'ils ne sont pas compétitifs. C'est une réalité".

"La Ligue des champions n'est pas toujours gagnée par les meilleurs. Souvent, vous arrivez au meilleur moment et un détail vous laisse de côté. La Liga, avec 38 tours, est plus juste".

Mbappé

"L'Argentine et le Brésil ne jouent pas des matchs de haut niveau pour aller à la Coupe du monde. En Amérique du Sud, le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. Et c'est pourquoi, quand on regarde les dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui gagnent".

Ancelotti

"Si je ne le fais pas marquer dix buts par saison, je déchire ma carte d'entraîneur." L'entraîneur du Real Madrid, sur le pari qu'il a pris avec Fede Valverde.

"Cette étape au Real Madrid clôturera ma carrière. Après Los Blancos, je vais prendre ma retraite. Le Real Madrid est le sommet du football. Il est logique de mettre le mot fin après cette expérience".

"Pour moi, jouer au football, c'est beaucoup de choses, pas seulement bien passer le ballon".

Modric

"Il faut toujours le répéter, il n'y a rien de plus grand que le Real Madrid".

Courtois

"Maintenant, je suis du bon côté de l'histoire". La phrase du gardien de but du Real Madrid n'a pas été très bien accueillie par l'Atlético.

Zidane

"Le lauréat du Ballon d'Or 2022, pour moi c'est un plaisir de remettre ce prix, c'est pour toi, Karim Benzema".

Laporta

"J'espère et je souhaite que le chapitre de Messi au Barça ne soit pas terminé".

Koeman

"Je demande pour Xavi le soutien que je n'ai pas eu".