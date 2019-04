Les Lyonnaises (encore) championnes de France

L'équipe de l'OL féminine a été couronnée ce mercredi championne de France pour la 13e fois de suite.

Et un sacre de plus pour les Lyonnaises. Pour la 13e fois consécutive, la formation de l'OL féminine a remporter le championnat de . Les Rhodaniennes se sont adjugées le trône en dominant aisément à l'extérieur (4-0).

Ce titre est le 13e pour les protégées de Jean-Michel Aulas, mais le deuxième seulement pour Reynald Peros, le coach. Et parmi les joueuses les plus souvent sacrées il y a l'internationale tricolore Eugénie Le Sommer (9 titres), Sarah Bouhaddi (10 titres), Amandine Henry (11 titres) et Wendie Renard (8 titres). Cette dernière n'était pas concernée par le match du jour, car ménagée en vue de la demi-finale retour de Ligue des Champions contre .

Les Lyonnaises remportent un treizième titre consécutif en #D1Feminine avec cette victoire à Dijon (4-0).

Buts d'@AmelMajri7, @ELS_9_FRANCE, @MGriedge et @ShaniceJanice. #DFCOOL



Nos joueuses marquent encore un peu plus l’histoire du football et du sport français. 🏆

BRAVO ! 👏 pic.twitter.com/QUoRMXqZVP — OL Féminin (@OLfeminin) 24 avril 2019

L'OL a en effet un doublé à aller chercher. Lors de la première manche, les reines de l'Hexagone s'étaient imposées difficilement 2 à 1 à domicile. La bataille à Londres s'annonce compliquée. Touchée à la cheville contre le DFCO, Henry est incertaine pour ce choc.

survole le championnat féminin, mais le titre de la meilleure buteuse risque d'échapper à la collection locale. La Norvégienne Ada Hegerberg, Ballon d'Or FIFA, s'est vue devancer par la Parisienne Marie-Antoinette Katoto, qui a mis un doublé face à .