Les joueurs espagnols se sont moqués de Gavi : « Ils t’ont mis à terre, idiot ! »

Lors des célébrations de la victoire en Coupe du monde, les joueurs espagnols ont gentiment chambré leur coéquipier Gavi au sujet de son altercation avec l’Argentin Leandro Paredes, lui rappelant dans un éclat de rires qu’il s’était retrouvé à terre en défendant Éric García.

Selon le journal « AS », les instants ayant suivi le coup de sifflet final ont été marqués par l’un des moments les plus controversés de la rencontre, lorsque Paredes et García se sont accrochés, avant que Gavi n’intervienne pour protéger son partenaire.

Dans l’affrontement, le joueur du FC Barcelone a été bousculé par l’Argentin et est tombé au sol, une image qui s’est rapidement propagée sur les réseaux sociaux.

Dans le camp espagnol, l’incident n’a toutefois pas entaché l’ambiance festive des vestiaires, où l’épisode a donné lieu à des railleries bon enfant entre coéquipiers.

Dans une vidéo diffusée en direct sur le compte Instagram de Gavi, on voit plusieurs joueurs de la sélection espagnole le chambrer au sujet de l’incident, certains lui lançant : « Tais-toi, idiot, ils t’ont mis à terre et t’ont mangé. »

Cette boutade faisait référence à l’incident qui l’avait opposé à Paredes en fin de rencontre.

Cette séquence illustre l’excellente ambiance qui règne actuellement au sein de la sélection espagnole : les joueurs ont transformé un incident polémique en un moment de détente.