Les joueurs brésiliens ont surpris Vinícius en le huant

Les joueurs de l’équipe nationale brésilienne ont accueilli leur coéquipier Vinícius Júnior par des applaudissements et quelques sifflets, après son arrivée en retard à la séance d’entraînement de ce samedi, organisée en vue du match contre la Norvège.

La Seleção se prépare à défier la Norvège dimanche en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Selon le journal « Sport », Vinícius est entré sur le terrain d’entraînement alors que le groupe était déjà rassemblé autour de l’entraîneur Carlo Ancelotti pour écouter ses consignes.

Lorsque le numéro 7 de la Seleção a fait son entrée, certains coéquipiers l’ont applaudi tandis que d’autres ont lancé des sifflets feints, provoquant des rires généraux.

Juste après, Ancelotti a prononcé un discours plus long que d’habitude, gesticulant de la main droite tout en parlant, tandis qu’il posait sa main gauche sur ses hanches, comme l’a observé l’agence EFE.

Vingt-deux joueurs de champ et les trois gardiens ont pris part à la séance.

Le seul absent était Lucas Paquetá, toujours en convalescence après sa blessure à l’ischio-jambier gauche subie au tour précédent.

Enfin, pour clore cette séance, dernière avant d’affronter la Norvège, Danilo, Gabriel Magalhães, Neymar, Raphinha et Marquinhos ont fait leur entrée sur le terrain à bord d’une voiturette de golf, ajoutant une touche de convivialité à la préparation.