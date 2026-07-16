L'Argentine encourt des sanctions de la FIFA après que ses joueurs ont massivement enfreint les règles de la fédération à l'issue de la rencontre face à l'Angleterre (2-1).

Mercredi soir, l’Angleterre avait ouvert le score par Anthony Gordon (1-0) et semblait se diriger vers sa première finale de Coupe du monde depuis 1966, jusqu’à ce qu’Enzo Fernández égalise dans les ultimes secondes.

Refusant de reculer, l’Albiceleste a alors tout donné pour l’emporter. Sur un centre de Lionel Messi, Lautaro Martínez a inscrit le but de la victoire d’une tête au bout du temps additionnel.

En célébrant leur qualification pour la finale, les Argentins ont ensuite commis un acte strictement interdit. Les joueurs en liesse ont brandi un drapeau sur lequel était inscrit « Las Malvinas son Argentinas », ce qui signifie « Les îles Malouines sont argentines ».

Or, la FIFA a rappelé avant la Coupe du monde 2026 que tout message politique, choquant ou discriminatoire — qu’il s’agisse d’un drapeau, d’une banderole, d’un slogan ou d’un vêtement — est interdit dans les stades. L’ampleur de la sanction encourue par l’Argentine reste à déterminer.

Les îles Malouines constituent depuis des années un sujet sensible entre l’Angleterre et l’Argentine. La guerre des Malouines a éclaté en avril 1982 lorsque l’Argentine a envahi les îles Malouines britanniques. La Première ministre britannique Margaret Thatcher a alors immédiatement dépêché une force opérationnelle britannique.

Après deux mois de combats acharnés, les troupes britanniques ont repris le contrôle des îles. Le conflit a duré 74 jours et a coûté la vie à près de 900 personnes, avant que l’Argentine ne se rende.