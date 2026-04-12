Les feintes de Yamal déjouent Mbappé et Vinícius

Lamine Yamal, la pépite du FC Barcelone, vit un moment exceptionnel avec le club catalan, surtout après sa performance éclatante lors du derby de Catalogne samedi dernier.

Face à l’Espanyol, l’attaquant a signé un but, offert deux passes décisives et réussi plusieurs dribbles.

Il porte ainsi son total à 15 buts et occupe la quatrième place du classement des meilleurs buteurs de Liga.

Selon Mundo Deportivo, il a réussi 16 dribbles lors des deux dernières rencontres face à l’Atlético de Madrid et à l’Espanyol, soit trois de plus que le total combiné de Kylian Mbappé et Vinícius Júnior (13) contre le Bayern Munich et Gérone.

Avec neuf points d’avance au classement, le jeune Barcelonais se dirige vers un troisième titre de champion d’Espagne avant même ses 19 ans.

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