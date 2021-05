Les fans de Manchester United pénètrent dans Old Trafford pour protester contre la direction

La colère des supporters de Manchester United ne retombe pas après la tentative avortée de création de la Superligue européenne.

Plus d'un millier de fans de Manchester United ont protesté contre les Glazer, propriétaires du club, avant le match contre Liverpool. Certains ont pénétré dans le stade et sont entrés sur le terrain.

Les supporters se sont rendus à Old Trafford à 13 heures pour protester contre les propriétaires avec des banderoles et des fumigènes. Ils ont poussé les barrières pour entrer dans le stade et se sont rendus sur le terrain avant l'un des matchs les plus importants de la saison. Des chants "nous voulons les Glazers dehors" ont été entendus alors qu'ils prenaient d'assaut le terrain.

Les protestations ont été motivées par la volonté de la direction du club de participer à la création de la Superligue, même si le projet a été abandonné. Les supporters ont montré leur colère contre la famille Glazer et essayé de faire pression pour le modèle de propriété de 51% des fans vu en Allemagne. C'était la première manifestation prévue à laquelle les supporters ont pris part depuis la débâcle de la Superligue, il y a près de deux semaines.

Des images ont ensuite été diffusées sur les réseaux sociaux montrant des supporters sur le terrain d'Old Trafford, après s'être introduits dans le stade.

— Red Issue (@RedIssue) May 2, 2021

Les fans de Manchester United s'opposent à la propriété des Glazer depuis que la famille américaine a acheté le club en 2005.

L'article continue ci-dessous

Ils ont acheté le club par le biais d'un rachat à la suite d'un emprunt pour environ 790 millions de livres sterling (près d'un milliard d'euros). L'argent du rachat a été financé par une dette qu'ils devaient rembourser à partir des futurs bénéfices du club.

Depuis lors, le club a déjà versé plus d'un milliard de livres (1,4 milliard d'euros) en frais bancaires et en dividendes aux propriétaires. Si des protestations ont eu lieu au fil des ans, elles se sont intensifiées récemment en raison de l'implication du club dans la proposition de la Superligue.

Joel Glazer était l'une des forces motrices derrière les plans maintenant abadonnés et cela a ravivé la colère des supporters qui veulent que la famille vende ses parts dans le club.